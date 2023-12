Michelle und Eric Philippi: Jetzt platzt alles aus ihnen heraus – „Vielen passt unsere Liebe nach wie vor nicht“

Es war schon eine kleine Sensation in der Schlagerwelt, als Michelle und Erik Philippi im Juli die Liebes-Bombe platzen ließen: „Ja, wir sind ein Paar!“, vermeldeten die beiden Frischverliebten und sorgten damit deutschlandweit für Schlagzeilen.

Publik wurde die Beziehung beim „Schlagerbooom Open Air“ live aus Kitzbühel im Juli 2023. Als Florian Silbereisen die beiden direkt darauf anspricht, ob an den Liebesgerüchten etwas dran sei, antwortet Michelle: „Das stimmt und ich bin der glücklichste Mensch und die glücklichste Frau auf der ganzen Welt.“

Nicht alle zeigen Verständnis für ihr Liebesglück

Allerdings gibt es auch Schattenseiten seitdem die beiden öffentlich als Paar auftreten. Es hagelt Kritik an der Beziehung. Grund dafür: Der große Altersunterschied. Erik wurde 1997 geboren und ist 25 Jahre jünger als seine Partnerin. Kaum vorstellbar: Als sie 2001 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertrat, ging er noch in den Kindergarten.

Kennen- und lieben gelernt haben sich die beiden auf der Tour zu Michelles 30-jährigem Bühnenjubiläum im Frühjahr 2023. Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ am Samstag (2. Dezember) in der ARD setzen die beiden ein Statement mit ihrem Song „Wer sagt, es ist falsch, dich zu lieben?“ Ein Duett mit einer sehr authentischen Botschaft.

Erik Philippi und Michelle wehren sich gegen Vorurteile

„Wir bleiben uns treu, lassen uns nicht verbiegen…egal was sie über uns sagen, die LIEBE IST FREI!“, zitieren die beiden ihren Song in einem Instagram-Post. „Danke für eure Nachrichten, Kommentare und euer liebevolles Feedback zu unserem Song!“

„Wir wünschen uns, dass er euch genau so viel Kraft gibt, wie uns… denn vielen passt unsere Liebe nach wie vor nicht und wir haben in den letzten Monaten immer wieder unglaubliche Worte zu unserer Beziehung lesen müssen. Wenn wir mit diesem Song nur einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass sich zumindest ein paar Menschen, die so etwas (hinter der Handytastatur) von sich geben, überdenken, dann haben wir etwas richtig gemacht!“

Das Schlagerpaar erntet viel Zustimmung bei ihren Fans. „Liebe ist nie falsch, es kommt auf die innere Einstellung an!“, ist in den Kommentaren zu lesen. Oder: „Bleibt euch und euren Gefühlen treu. Alles andere zählt nicht.“