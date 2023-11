Schlager-Star Michelle sagt kurzfristig Auftritte ab – „Wir sind traurig“

Bittere Absage von Schlager-Star Michelle!

Es war die Hiobsbotschaft schlechthin für alle Fans: Nach 30 Jahren auf der großen Bühne zieht Schlager-Star Michelle endgültig einen Schlussstrich und kehrt der Branche den Rücken. 2024 soll offiziell Ende sein. Doch schon jetzt flattern Absagen von Auftritten nach und nach rein.

Schlager-Star Michelle fehlt bei „Schlagernacht“

Michelle möchte ihre Karriere beenden. „Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen. Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben. Weder als Künstlerin Michelle noch als Tanja“, sagte sie in einem Interview mit der „Bild“.

++ Michelle: Schlagersängerin macht es offiziell – „Das war’s für mich“ ++

Der Abschied findet jedoch nicht von heute auf Morgen statt. Die Partnerin von Eric Phillipi hat noch einige Auftritte auf dem Zettel. Eigentlich. Denn zwei davon sagt sie kurzerhand ab. Auf Instagram heißt es: „Liebe Fans der Schlagernacht! Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen, dass die geplanten Auftritte von „Michelle“ am 4. November 2023 in Oberhausen und am 2.12.2023 in Frankfurt aufgrund eines Planungsfehlers des ehemaligen Managements nicht stattfinden können.“

Weiter noch: „Wir sind traurig und bedauern dies außerordentlich, aber freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in Berlin am 11. November 2023 und natürlich auch in 2024!“ Die Fans sind nach dieser Ankündigung mehr als traurig.

Schlager-Fans platzt der Kragen

Viele haben sich sehr auf die Ex von Matthias Reim gefreut und haben teilweise nur für sie die Tickets gekauft. In den Kommentaren macht sich Frust bei den Fans breit:

„In München ist Michelle auch nicht gekommen. Sie war groß angekündigt. Schade.“

„So ein Mist und das fällt erst zwei Tage vor der Show in Oberhausen auf. Sehr seltsam. Hoffe, es sind einige Schlagerstars dabei.“

„Ersatz holen! Frechheit alles. Geld bezahlt und es kommen immer weniger Schlager.“

Die Schlagernacht findet am 4. November in Oberhausen in der Rudolf Weber Arena statt. Ob es einen Ersatz für Michelle geben wird, ist bisher noch unklar.