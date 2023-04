Verona Pooth: „Du bist und bleibst eine“ – Fans werden deutlich

Wie sang einst schon der grandiose Udo Jürgens: „Mit 55 Jahren, da fängt das Leben an… mit 55 Jahren, da hat man Spaß daran…“ Okay, eigentlich sang Udo Jürgens, dass das Leben mit 66 Jahren endlich starte. Da Verona Pooth an diesem Sonntag aber ihren 55. Geburtstag feiert, waren wir einfach mal so frei.

Wobei Verona Pooth zum einen nun wirklich nicht wie 55 aussieht, und zum anderen auch vor der 66 durchaus Spaß am Leben zu haben scheint. Zumindest lassen darauf die Fotos und Videos schließen, die die Werbe-Ikone anlässlich ihres Ehrentages bei Instagram enthüllte.

Verona Pooth feiert in Dubai Geburtstag

Da sehen wir die frisch gebackene 55-Jährige beim Sommer-Spaziergang durch Dubai, beim Abendessen mitsamt Show-Einlage und beim Geburtstagskuss mit Gatte Franjo Pooth, mit dem Verona seit 2004 verheiratet ist.

Und auch ein eher leicht bekleidetes Bild schickt Verona ihren Fans. Aufgenommen in der Sonne, steht Verona da im knappen Bikini und gratuliert sich mit den Worten „It’s my birthday“ (Zu Deutsch: Heute ist mein Geburtstag) selbst.

Fans feiern Verona Pooth

Die Fans jedenfalls sind begeistert ob des unerwarteten Geschenks und jubeln unisono bei Instagram. „Alles Gute zum Geburtstag. Und einfach wow und super heiß, liebe Verona“, schreibt beispielsweise ein Anhänger. Ein anderer ergänzt: „Alles Gute zum Geburtstag, liebe Verona. Echt schönes Bild von dir. Du bist und bleibst eine Traumfrau.“ Und ein Dritter jubelt: „Gott, bist du heiß.“

Ihren Geburtstag feierte Verona Pooth übrigens im edlen Luxus-Ressort „Atlantis The Royal“ in Dubai. Das Hotel gilt als eines der luxuriösesten in der Wüstenmetropole. Dabei wäre es vor dem Urlaub fast zu einem Eklat gekommen. Hatte doch der Fahrer von Verona und Franjo das Promi-Paar im Stich gelassen. „Wie aufregend, unser Fahrer ist nicht gekommen“, berichtete Verona in ihrer Instagram-Story. Sehr zur Unfreude von Gatte Franjo Pooth. Zum Glück jedoch war schnell ein Ersatz organisiert und das Paar konnte seinen Urlaub doch noch entspannt starten.