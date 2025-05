„Let’s Dance“-Fans rechnen nach Finale knallhart ab – „Kann einem nur leid tun“

Am Freitagabend (23. Mai 2025) zur Primetime war es endlich so weit: Das große Finale der 18. „Let’s Dance“-Staffel flimmerte über die RTL-Bildschirme. Und das hatte es in sich!

Neben grandiosen 30-Punkte-Performances und einem hitzigen Dreikampf zwischen den Tanzpaaren Taliso Engel (22) & Patricija Ionel (30), San Diego Pooth (21) & Ekaterina Leonova (38) sowie Fabian Hambüchen (37) & Anastasia Maruster (27), konnten die TV-Zuschauer auch unterhaltsame Szenen und emotionale Gänsehautmomente erleben.

Doch nicht nur die Finalisten sorgen für Gesprächsstoff: Auch bereits ausgeschiedene Promis wie SelfieSandra, Christine Neubauer oder Marie Mouroum betraten noch einmal das Tanzparkett. Eine Überraschung, die die Fangemüter hochkochen ließ…

„Let’s Dance“: Ausgeschiedene Stars durften sich noch einmal beweisen

Schon lange vor der Live-Ausstrahlung war klar: Die „Let’s Dance“-Fans feierten die drei Finalisten Taliso Engel, Fabian Hambüchen und San Diego Pooth. Auf Instagram häuften sich die begeisterten Reaktionen.

++ Auch für dich interessant: „Let’s Dance“: Ekaterina Leonova rechnet eiskalt ab! „Beschissenste“ ++

Dabei richteten sie zahlreiche Lobeshymnen, Herz-Emojis und jede Menge unterstützende Worte an ihre Lieblingsstars. Jedoch waren sich die RTL-Zuschauer längst nicht einig! Das zeigte sich an zwei Instagram-Beiträgen, die die bereits ausgeschiedenen Stars bei ihren Tanzperformances zeigen.

DIESE Stars sahen viele Fans im Finale

Viele „Let’s Dance“-Fans fanden klare und deutliche Worte. Es wurde erkennbar: Sie hätten sich andere Finalisten gewünscht. Doch welche Stars sahen sie im „Let’s Dance“-Finale?

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Sandra hätte ins Finale gehört!“

„Wie Marie einfach besser tanzt, als alle Finalisten zusammen. Es ist so ungerecht, dass sie da heute nicht steht.“

„Marie kann einem nur leid tun! Sie war einfach die beste Frau dieses Jahr und hätte ins Finale gemusst!“

„Für mich hätte Marie ins Finale gemusst. Für mich tänzerisch (mit) die Beste der Staffel. Auch Jeanette ist deutlich zu früh ausgeschieden, sie tanzt super ausdrucksstark.“

„Marie und Alex hätten es so verdient gehabt ins Finale zu kommen.“

„Marc & Marie gehören eigentlich absolut ins Finale! Sehr schade.“

Das war es nun mit der 18. Staffel von „Let’s Dance“. Doch der Tanzspaß hat noch lange kein Ende! So wird am Samstagabend (30. Mai 2025) zur Primetime noch die beliebte „Let’s Dance“-Profichallenge bei RTL ausgestrahlt.