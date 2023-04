Verona Pooth bei „OnlyFans“? Moderatorin wird deutlich: „Zeige mich gerne sexy“

Sie gehört zu den schönsten Frauen im deutschen Fernsehen: Verona Pooth zieht Frauen und Männer gleichermaßen bis heute in ihren Bann. Ihr Alter von 54 Jahren sieht man der gebürtigen Südamerikanerin kaum an und immer wieder fragen sich ihre Fans: Was ist das Schönheitsgeheimnis der Moderatorin?

Bei Instagram setzt Verona Pooth ihre durchtrainierte Traumfigur gekonnt in Szene und scheut sich nicht davor, auch mal das ein oder andere aufreizende Foto von sich zu teilen. Als ein Follower Verona nun darauf anspricht, ob sie sich auch ein Profil bei OnlyFans vorstellen könne, wird das Model deutlich.

Verona Pooth lehnt Nacktfotos ab: „Habe zwei Kinder und bin verheiratet“

Bikini-Fotos sowie gewagte Outfits mit tiefem Ausschnitt sind für Verona Pooth nicht mehr der Rede wert. Die Zweifach-Mama hat die Liebe an der Mode glücklicherweise nie verloren und so präsentiert sich die Unternehmerin regelmäßig in auffälligen Looks, die gerne auch mal etwas nackte Haut offenbaren.

Splitterfasernackt würde sich Verona Pooth aber trotzdem niemals vor die Kamera wagen. Ein Shooting für den „Playboy“ beispielsweise komme für sie nicht in Frage, wie sie bereits mehrfach klargestellt hat. Und auch um die Erotik-Plattform „OnlyFans“ macht die Fernsehmoderatorin lieber einen Bogen.

Als das Thema in einer Instagram-Fragerunde aufkommt, reagiert Verona Pooth deutlich: „Ich habe zwei Kinder und bin verheiratet. Ich zeige mich gerne sexy, aber der ‚Playboy‘ und ‚OnlyFans‘ sind nichts für mich. Sorry.“ Damit sollte nun auch dem letzten Fan klar sein, dass er Verona niemals irgendwo nackt zu sehen bekommen wird.

Auf die Frage, wie sie es schafft, mit 54 Jahren noch immer so gestählt auszusehen, erklärt Verona Pooth, dass sie mindestens dreimal die Woche Sport mache und auf eine gesunde Ernährung achte. Am Ende scheint das gute Aussehen eben doch nicht nur auf die wertvollen Gene zurückzuführen zu sein.