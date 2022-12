Verona Pooth lässt die Bombe platzen: Endlich darf sie offen sprechen

„Peep“, „The Swan“ oder „Engel im Einsatz“ – die eigenen TV-Shows von Werbeikone Verona Pooth liegen allesamt schon ein paar Jährchen zurück. Zwar durften die Zuschauer die 54-Jährige auch in der jüngeren Vergangenheit das ein oder andere Mal im Fernsehen bewundern, als Moderatorin trat Verona aber seltener in Erscheinung.

Das hat nun ein Ende. Verona Pooth ist zurück, wie sie nun auf Instagram ihren Fans erklärte. „JETZT GEHT ES LOS‼️ Ich freue mich sooo sehr Euch endlich erzählen zu können, dass ich eine neue TV-Sendung habe! Eins kann ich Euch versprechen: Es wird sehr aufregend, interessant und überraschend“, so die Werbeikone.

Verona Pooth bekommt eine neue TV-Show

Was genau sie machen wird, darüber hüllt sich Verona noch in Schweigen. „Wer die große Ankündigung nicht verpassen möchte: In den nächsten Tagen werde ich alles über mein neues TV-Format, Titel, Gäste und das genaue Startdatum verkünden. Seid also auf jeden Fall dabei“, kündigt Verona lediglich an.

Die Fans jedenfalls sind bereits in heller Vorfreude. „Endlich wieder mal was Neues im Fernsehen und das mit einer so MEGA traumhaften, schönen, sympathischen, sexy Frau“, so ein Follower der Moderatorin. Ein anderer ergänzt: „Wie toll das zu hören: Also Veronas Welt 2.0 oder Refresh ins 21. Jahrhundert. Freu mich schon auf weitere Infos.“

Ein Dritter schreibt: „Super, dass du wieder im TV mit einem eigenen Format bist. Darüber freue ich mich sehr. Viel Erfolg damit.“ Und ein Vierter ergänzt: „YAY! Ich glaube, ich kann mir vorstellen, was es sein könnte. Vielleicht eine Neuauflage. Vielleicht aber auch nicht. Ich freue mich!!!“

Mehr Nachrichten:

Wir dürfen also gespannt sein, was sich Verona Pooth da so ausgedacht hat. Aber sie hat ja bereits erklärt, dass sie ihre Fans so lange nicht mehr auf die Folter spannen will. Bald sind wir also alle schlauer.