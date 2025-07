„SOKO Leipzig“-Fans müssen stark sein – ER verlässt die Serie

Nach 25 Jahren verlässt Marco Girnth die beliebte ZDF-Serie „SOKO Leipzig“. Als Jan Maybach gehörte er seit 2001 zum festen Ermittler-Team der Krimiserie. Nun möchte der gebürtige Düsseldorfer der „Bild“-Zeitung zufolge neue Herausforderungen angehen und seinen Horizont erweitern.

„Das 50. Lebensjahr zu überschreiten, macht etwas mit dir. Man zieht Bilanz und entdeckt dabei viele Dinge, die man eventuell noch ansteuern wollte in seinem Leben,“ erklärt er der „dpa“. Die Fans müssen sich auf ein emotionales Abschiedsjahr vorbereiten.

Marco Girnth beendet Ära bei „SOKO Leipzig“

Seit der ersten Folge „Flucht nach Fahrplan“ war Marco Girnth ein zentraler Bestandteil des „SOKO Leipzig“-Teams. Als Teil des Ermittlertrios jagte er Verbrecher an der Seite von Melanie Marschke, Andreas Schmidt-Schaller und später Neuzugängen wie Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer. „Ich gehe nicht leichten Herzens, aber nach mehr als 500 Folgen (…) war jetzt der Zeitpunkt gekommen,“ begründete er seinen Ausstieg. Sein Abschied wird für die Serien-Fans zweifellos eine Lücke hinterlassen.

Besonderen Dank richtet Marco Girnth an seine langjährige Kollegin Melanie Marschke, die in der Serie die Hauptkommissarin Ina Zimmermann verkörpert. „Melanie war für mich in den letzten 25 Jahren Kollegin, Freundin, Weggefährtin, Mentorin und Kummerkasten,“ so Girnth. Nie habe es Streit zwischen ihnen gegeben. „Melli war und ist ein steter Quell der Freude nicht nur für mich, sondern für das gesamte Team,“ fügte er hinzu. Solche Kollegen zurückzulassen, macht den Abschied besonders schwer.

In der kommenden 26. Staffel wird Marco Girnth noch einige Male als Jan Maybach zu sehen sein. Danach fällt die letzte Klappe für den beliebten Serien-Ermittler. Wie genau sein Serienausstieg verläuft, wurde bisher nicht verraten. Aus Produktionskreisen heißt es jedoch, dass den Zuschauern ein spektakuläres Finale bevorsteht.

2026 möchte Marco Girnth schließlich in neue berufliche Gewässer aufbrechen. Was genau ihn erwartet, bleibt vorerst offen. Dabei wird „SOKO Leipzig“ immer ein wichtiger Teil seiner Karriere bleiben. Ob das neue Kapitel an seinen Erfolg anknüpfen kann, bleibt spannend.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.