Vanessa Mai teilt besorgniserregende Bilder – Fans schauen ganz genau hin

Große Sorge um Vanessa Mai! Die Sängerin ist bei ihren Fans eigentlich für ihre fröhliche Art bekannt. Doch aktuell ist der 31-Jährigen wohl eher weniger zum Lachen zumute. Sie musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Was ist nur bei Vanessa Mai los? Die Musikerin nimmt ihre rund 1 Millionen Follower auf Instagram nur zu gerne mit durch ihren Alltag. Dort bekommen ihre Anhänger meist Einblicke von ihren glamourösen Auftritten oder ihren Urlauben in fernen Ländern. Erst kürzlich weilte sie in den USA.

Vanessa Mai geht es gar nicht gut

Dort unternahm sie unter anderem einen Ausflug zu den Hollywood Hills zusammen mit Moderatorin Lola Weippert. Doch jetzt teilte die Brünette eher weniger erfreuliche Nachrichten auf ihrem Instagram-Kanal.

In ihrer Story ist zu sehen, wie Vanessa Mai auf einer Krankentrage liegt. In ihrem Arm steckt eine Infusionsnadel. Die „Ich sterb für dich“-Interpretin ist sichtlich angeschlagen. „So, haben wir auch mal eine Lebensmittelvergiftung gehabt“, heißt es dazu.

Sängerin meistert Auftritt trotz Lebensmittelvergiftung

Schon in vorherigen Videos ist zu sehen, wie Vanessa Mai blass im Auto sitzt, während sie an einer Banane herumkaut. Dick eingekuschelt in einer Decke flog sie dann von Los Angeles nach Deutschland zurück. Denn für die Stiefschwiegertochter von Andrea Berg gibt es keine Pause. Sie hatte einen Auftritt in der Westfallenhalle in Dortmund – und den meisterte sie offensichtlich souverän!

Der Sängerin scheint es inzwischen also wieder besser zu gehen. Erst kürzlich teilte sie ein emotionales Statement mit ihren Social-Media-Followern. Es ging um ihren neuen Song „Nicht von dieser Erde“. Mai: „Zu sein wie man möchte, ohne Jemandem gefallen zu wollen, hört sich leicht an und fällt oft so schwer. Mehr darstellen zu wollen, als man ist – ich kann’s nicht mehr sehen. Social Media kann so toxisch sein, wenn man es zulässt wie man wirklich ist, ist meist so viel schöner.“ Was sie ihren Fans sonst noch zu sagen hatte, liest du in diesem Artikel.