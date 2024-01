Vanessa Mai wird deutlich: „Dann sollte man sich Gedanken machen“

An ihr kommt man aktuell kaum noch vorbei: Vanessa Mai ist über die Jahre zum absoluten Superstar geworden. Schon längst hat sie Platz neben Stars wie Andrea Berg oder Helene Fischer genommen, die ebenfalls zu den erfolgreichsten Sängerinnen hierzulande gehören.

Ihr neustes Projekt: Vanessa Mai tritt in der Eisshow „“Holiday on Ice“ auf und gibt ihre Songs zum Besten. Ein ungewohntes Terrain für die 31-Jährige. Wie kommt sie mit dieser neuen Herausforderung klar?

Vanessa Mai bei „Holiday on Ice“

In einem Interview mit „FOCUS-online“ spricht Vanessa Mai über ihre neuste Kooperation mit der beliebten Eisshow. „Ich darf bei insgesamt sieben Shows der großen Jubiläumstour dabei sein und zwei meiner Hits live on ice performen – in Leipzig, München, Frankfurt, Dortmund, Stuttgart, Hamburg und Berlin. Gemeinsam mit meinen Musikern spielen wir einmal „Regenbogen“ in einer besonderen Version und dann noch „Ich sterb für dich“ – einen meiner größten Hits – in einer sehr feurigen Variante zum Mitfeiern“, verrät sie.

Die Sängerin erzählt auch, dass sie schon von Kind an ein großer Fan von „Holiday on Ice“ war: „Holiday on Ice hat mich damals als kleines Mädchen schon total verzaubert. Wie die Eiskunstläufer in ihren tollen Kostümen über das Eis geschwebt sind, hat mich total fasziniert.“ Da dürfte die Aufregung vor ihren Auftritten doch besonders groß sein, oder?

Vanessa Mai: „Natürlich schießt das Adrenalin richtig rein“

Sie stand schon Hunderte Male auf der Bühne und sang vor riesigem Publikum. Man möchte meinen, dass es mittlerweile zur Routine geworden ist. Doch das Gegenteil ist der Fall – das Lampenfieber ist und bleibt ein Bestandteil vor jedem Auftritt.

„Natürlich schießt das Adrenalin richtig rein, aber das ist ein cooles Gefühl. Wenn das mal nicht mehr ist, sollte man sich Gedanken machen. Die Aufregung geht sofort in absolute Freude über, sobald mich das Scheinwerferlicht trifft“, so Vanessa Mai. Anmerken tut man es ihr allerdings nie. Sie ist nun mal ein absoluter Vollprofi.