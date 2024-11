Vanessa Mai: Unfassbar! Sie kann es selbst im Urlaub nicht lassen

Sie ist die Schlagerprinzessin des Landes und verzaubert ihre Fans mit ihrer sympathischen Art. Momentan überzeugt Vanessa Mai mit ihrem neuen Song „Himbeerrot“, in der Vergangenheit machte sie auch als Jurymitglied bei „DSDS“ und Teilnehmern des Tanz-Contests „Let’s Dance“ eine ausgezeichnete Figur.

Doch auch ein Schlagerstar braucht ab und an eine Auszeit. Dessen ist sich auch die 32-Jährige bewusst und verabschiedete sich nun gemeinsam mit ihrem Partner Andreas Ferber auf die Malediven. Doch selbst im Urlaub scheint die Sängerin ganz und gar nicht die Füße still halten zu können.

Vanessa Mai hat straffes Programm im Urlaub

Für ihre spektakulären Bühnenauftritte muss Vanessa Mai stets in Topform sein. Am 14. November startet ihre große „Zuhause bei Dir“-Tour, weshalb sich die Sängerin in diesem Urlaub nur bedingt entspannen kann. Denn selbst auf den Malediven hält sich die 32-Jährige an ein Fitnessprogramm, das für viele Leute sicherlich nicht mit einem entspannten Strandurlaub vereinbar wäre.

Ein entspanntes Frühstück im Hotel und dann geht es direkt an den traumhaften Sandstrand. So stellen sich wohl die meisten Menschen einen ruhigen Urlaub vor. Vanessa Mai quetscht hingegen ein kleines Workout dazwischen. Die Sängerin berichtet im „Bild“-Interview von ihrem zehnminütigen Workout am Morgen: „Weniger zu machen ist immer besser, als nichts zu machen. Wenn du das verinnerlichst, fällt es dir leichter, nur zehn Minuten Workout am Tag zu machen.“ Doch damit nicht genug…

In diesem Urlaub konzentriert sich Vanessa Mai vor allem auf ein hochintensives Intervalltraining. Doch auch ernährungstechnisch lässt sich die Sängerin so kurz vor ihrer Tour keinesfalls gehen. Besonders um die Gebäckstücke macht die Musikerin einen großen Bogen und versucht sich dagegen gesund und frisch zu ernähren.

Ihren Ernährungsplan im Urlaub beschreibt Mai wie folgt: „Mittags reicht ein Smoothie, Proteinshake oder ein Salat mit Hühnchen. Lecker und kalorienarm: Wassermelonensalat mit Feta und Walnüssen. Abends maledivisches Curry mit Thunfisch. Das liebe ich so sehr, dass ich mir das Rezept aus dem Urlaub besorgt habe und zu Hause oft nachkoche.“ Immerhin einen Mai-Tai-Cocktail gönnt sich die Sängerin ab und an dann doch mal.

Trotz der Einschränkungen scheint Vanessa Mai ihren Traumurlaub in vollen Zügen zu genießen. Und für ihre anstehende Tour nimmt die Sängerin den Verzicht auf Süßes garantiert nur allzu gerne in Kauf.