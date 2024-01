Vanessa Mai wagt mutigen Schritt – „Selbsttherapie“

Sie ist das Vorbild vieler junger Menschen und ihre Songs haben Ohrwurmpotenzial. Vanessa Mai ist auf den Bühnen des Landes zu Hause und hat sich bereits vor Jahren in die Herzen ihrer Fans gesungen. Bekanntheit erlangte die Sängerin als Mitglied der Band „Wolkenfrei“, im Anschluss machte Mai als Solosängerin Karriere.

Mit Hits wie „Ich sterb für dich“, „Wolke 7“ und „Regenbogen“ machte sich Vanessa Mai in der Schlagerwelt einen Namen und überzeugt Fans mit ihrer Stimme und ihrer sympathischen Art. Am kommenden Freitag (12. Januar) veröffentlicht die Sängerin ihre neue Single namens „Nicht von dieser Erde“ und gibt ihren Fans nun einen ganz intimen Einblick in den Dreh des Musikvideos.

Vanessa Mai zeigt sich ungewohnt emotional

Der bereits veröffentlichte Teaser von Vanessa Mais neuer Single „Nicht von dieser Erde“ vermittelt zunächst den Eindruck eines fröhlichen Partysongs. Ein neuer Instagram-Post der Sängerin, den sie nun mit ihren eine Million Follower teilt, bietet jedoch ein ganz anderes Bild. Die Sängerin postet Fotos vom Dreh des Musikvideos zum neuen Song und kommentiert diese mit Worten, die aus ihrem tiefsten Inneren kommen. Zunächst appelliert die Sängerin: „Zu sein wie man möchte, ohne Jemandem gefallen zu wollen, hört sich leicht an und fällt oft so schwer. Mehr darstellen zu wollen, als man ist – ich kann’s nicht mehr sehen. Social Media kann so toxisch sein wenn man es zulässt Wie man wirklich ist, ist meist so viel schöner.“ Doch damit nicht genug, es folgt ein Seelenstriptease.

Vanessa Mai gibt einen ungewohnt ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt und schreibt: „Das Video zu dem Song war für mich wie Selbsttherapie und im ersten Moment so schwer umzusetzen. Ich wollte einfach nur sein. Ich sein. Haha oh man Leute es war so schwer für mich mal nicht zu performen oder zu machen was vermeintlich am Besten ankommt. Ich wollte mich nicht selbst inszenieren, sondern ein Gefühl in Szene setzen. Das Gefühl, sein Ding zu machen und nichts auf andere Meinungen zu geben. Das machen, was von Herzen kommt und sich dann auch nicht davon abringen lassen, wenn Gegenwind von Außen kommt!“ Die Sängerin scheint mit der Single eine neue Ära ihrer Karriere einzuläuten.

Freudige Erwartung aufseiten der Fans

Die Fans der Sängerin können die Veröffentlichung des Musikvideos kaum erwarten. Unter dem Instagram-Beitrag von Vanessa Mai häufen sich freudige Kommentare. Ein Fan der Musikerin kommentiert die Fotos mit den Worten: „Ich freue mich! Du hast mein 2024 schon gerettet, mit dieser tollen Info“ und ein weiterer Follower bekundet: „Volltreffer. Das sind die richten Worte, einfach man selbst sein. Social Media kann echt toxisch sei. Ich sage Chapeau, dein Song ist mega!“ Über so viel Bestätigung von Seiten der Fans freut sich die Sängerin garantiert.

Ob „Nicht von dieser Erde“ die Herzen der Fans tatsächlich berühren wird, bleibt abzuwarten. Die ehrlichen Worte von Vanessa Mai haben bei ihren Fans auf jeden Fall Anklang gefunden.