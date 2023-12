Vanessa Mai reagiert auf Hate-Nachrichten – „Einfach nur eifersüchtig“

Nicht jeder kennt den Unterschied zwischen sachlicher Meinung und Beleidigungen. Das muss aktuell auch Schlager-Sängerin Vanessa Mai feststellen. Jetzt reagiert sie prompt auf ihre Hater.

Sind diese fiesen Sprüche gerechtfertigt? Der Schlagerstar veröffentlichte erst vor einigen Tagen einen kleinen Ausschnitt ihres neuen Songs „Nicht von dieser Erde“. Schnell musste sie feststellen, dass der Song nicht bei jedem so gut ankommt. Dabei haben es einige Kommentare ziemlich in sich.

So fragt sich zum Beispiel ein User: „Wie kann man so einen Schrott produzieren.“ Ein anderer lässt die Sängerin wissen: „Hört sich nach 5 Euro Produktion in 5 Minuten an. Wirklich gruselig und schade, da du eigentlich eine tolle Sängerin und Entertainerin bist.“

Beleidigungen, die die Sängerin nicht auf sich sitzen lassen möchte.

Vanessa Mai: Tanzt die Hass-Nachrichten weg

Während viele den neuen Song verachten und sogar Kritik an der Figur der Sängerin üben, denkt sich die ehemalige DSDS-Jurorin: Jetzt erst recht.

Auf Instagram erstellt der Schlagerstar eine Art Collage aus all ihren Hassnachrichten und untermalt diese mit ihrem neuen Song. Dabei schaut Vanessa erst einmal trostlos in die Kamera, bis sie dann im Rhythmus ihres Songs anfängt, darauf loszutanzen.

Ihre treuen Fans feiern die RTL-Jurorin genau für diese positive Art. „Wir tanzen die Hater einfach platt. Verpassen halt einfach was“, ist sich ein Follower sicher.

Eine andere Followerin versucht der Sängerin ebenfalls Mut zu machen: „Einfach nur eifersüchtig auf dein Leben Maus. Ignoriere die einfach, solche Menschen sollten dein gutes Herz NIEMALS zerstören können.“ Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen.