Der Sommer ist da, die Ferien auch und so hat sich auch Kabel 1 entschieden, die neuen Folgen seiner Kochsendung „Mein Lokal, dein Lokal“ nicht etwa in Münster oder Oer-Erkenschwick, sondern auf des Deutschen liebster Urlaubs-Insel Mallorca zu drehen.

Die ganze Woche streift Kabel-1-Koch Mike Süsser also über Mallorca, und lässt sich von fünf Gastronomen in die kulinarischen Geheimnisse der Balearen einführen. Und das führte zu teils kuriosen Szenen, wie besonders an Tag drei im Restaurant „La Paloma“ deutlich wurde.

„Mein Lokal, dein Lokal“ auf Mallorca

Dort hat seit nunmehr dreißig Jahren Camilla den Löffel in der Hand. Und das in durchaus interessanter Umgebung. Das Restaurant, das die gebürtige Schwedin zusammen mit ihrem Mann führt, liegt nämlich in durchaus Geschichtsträchtiger Umgebung.

„Das Lokal heißt La Paloma, und ist im ehemaligen Rotlichtviertel. La Paloma ohe … Hans Albers ne, und das Ganze in der Puffstraße“, scherzte Mike Süsser schon zu Beginn. Und es sollte durchaus frivol weitergehen.

So filmte Kabel 1 gerade Restaurant-Chefin Camilla, als ein halbnackter Mann durchs Bild joggte. „Da ist die Gastgeberin ja, oh ein Flitzer“, hieß es vom Kabel-1-Sprecher. Und auch Mike Süsser nutzte die Szene für einen Gag. „Ah, da bin ich kurz durchs Bild gelaufen, aber sie schaut mir nicht mal hinterher“, witzelte der 52-Jährige.

Restaurant auf Mallorca war einst ein Bordell

Und auch im Restaurant wurde es spannend. Schließlich hat das Gebäude eine bewegte Vergangenheit, war es doch einst ein Bordell. Mittlerweile ist das La Paloma aber ein schick und gemütlich eingerichtetes Restaurant.

Doch würden auch die Speisen passen? Naja, vor allem im ersten Gang hatten Camillas „Mein Lokal, dein Lokal“ einiges zu meckern. Beim Hauptgang und Dessert wurde es zwar besser, für den ersten Platz reichte es aber nicht. Mit 32 Punkten reihte sich Camilla vorläufig auf dem dritten Platz ein.