Urlaub auf Mallorca: Feuer-Alarm! Flammen machen Restaurant in Edelhafen dem Erdboden gleich

Feuer auf der Urlaubs-Insel! Ein Restaurant im Hafen von Port d’Andratx auf Mallorca wurde am Mittwoch (6. September) Opfer der lodernden Flammen. Es brannte komplett nieder.

Laut einem Bericht der „Mallorca Zeitung“ ist zurzeit noch unklar, was den Brand in den frühen Morgenstunden auslöste. Sicher ist: Hier wird so schnell keiner mehr in seinem Urlaub auf Mallorca essen gehen können. Und es hätte noch viel schlimmer kommen können.

Urlaub auf Mallorca: Restaurant brennt nieder

Gegen 4 Uhr morgens war das Feuer in der Küche des „Umami“ ausgebrochen. Das kleine Lokal liegt gleich am Meer im Edelhafen von Port d’Andratx. Die Gasse führt direkt hinter das bekannte Nobelrestaurant „Cappuccino“ im Carrer Zorrilla.

Verletzte gab es glücklicherweise keine, dafür ist von dem „Umami“ nicht mehr viel übrig. Die Holzmöbel hatten offenbar eine schnelle Ausbreitung des Feuers begünstigt. So waren die Flammen auch schon auf die Wohnung im ersten Stock übergegriffen. Die Bewohner mussten evakuiert werden, ihre Wohnung war später vollkommen verraucht. Aktuell gehen die Ermittler von einem defekten Kühlschrank als Brandursache aus.

Das war das „Umami“

Während die Bewohner der Wohnung später wieder zurück durften, sieht es mit dem Restaurant eher schlecht aus. Der Schaden konnte noch nicht ermittelt werden. 2016 hatten die Chilenin Jessica Astorga und der Este Jegor Mastovitš das Restaurant eröffnet.

Das Paar setzt kulinarisch auf einen Mix aus südamerikanischer und asiatischer Küche, allerdings mit nordischem Charme. Passend, denn die beiden hatten sich ein Jahr zuvor bei einem Job in Norwegen kennengelernt, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

Auf die Spezialitäten wie frisches Sushi, Gyozas (gefüllte Teigtaschen) und Tataki (halb rohes, halb scharf angebratenes Fisch- oder Fleisch-Filet) werden die Gäste und Fans des Etablissements allerdings erst einmal verzichten müssen, bis feststeht, wie es mit dem „Umami“ weitergehen soll.