Urlaub auf Mallorca: Deutsche fast ertrunken – für zweiten Badegast kommt jede Hilfe zu spät

Schreckliches Unglück am Strand von Alcúdia! Hier soll am Montagnachmittag (4. September) eine deutsche Touristin während ihres Urlaubs auf Mallorca ertrunken sein.

Badegäste hatten die bewusstlose 58-Jährige im Wasser entdeckt und die Rettungsschwimmer alarmiert. Diese zogen die Frau zwar schnell an Land. Doch der Versuch, sie wiederzubeleben, blieb erfolglos und die Urlauberin musste nach kurzer Zeit für tot erklärt werden. Die Ermittler stehen nun vor einem großen Rätsel.

Urlaub auf Mallorca endet für Touristin tödlich

Die Badeunfälle auf der Baleareninsel mehren sich. Leider kommt es auch immer wieder zu Unglücksfällen, bei denen jede Hilfe für die betroffenen Personen zu spät kommt. Zwar sind manche Unfälle auch auf eigenes Verschulden zurückzuführen, etwa, weil Touristen sich nicht an die Baderegeln halten oder Warnhinweise ignorieren. Doch im Falle der 58-Jährigen deuten die Zeichen tatsächlich auf ein schweres Unglück hin.

Denn fest steht: Zu dem Zeitpunkt, als die Urlauberin bewusstlos im Wasser gefunden wurde, herrschten ideale Badebedingungen im Mittelmeer an der Küste von Alcúdia. Darauf deutete die grüne Flagge hin, die am Mittelmeer wehte, berichtete „Ultima Hora“. Die Ermittler gehen jetzt der Todesursache der Touristin nach. Doch es sollte nicht das einzige Unglück an diesem Tag bleiben.

Urlauberin ignoriert Warnhinweise

Glück im Unglück hatte am gleichen Tag dagegen eine 66-jährige Deutsche, die vor der Cala Mendia ins Wasser stieg. Hier galt zum Wochenstart Warnstufe Gelb. Zwar deutete das laut „Cronica Balear“ nicht auf große Gefahr hin. Dennoch soll die Frau die tückische Strömung unterschätzt haben.

Weitere Nachrichten:

Mit allerletzter Kraft konnte sie sich auf einen Felsen retten. Doch dort sollte sie nicht ganz unverletzt ankommen. Denn aufgrund des hohen Wellengangs soll sie sich Verletzungen an Kopf und Rücken zugezogen haben. Rettungsschwimmer konnten die Frau letzten Endes lebend an Land bringen. Von diesen Strapazen wird sie sich wohl erst mal erholen müssen. Bleibt zu hoffen, dass sie den Urlaub auf Mallorca nicht in traumatischer Erinnerung behält.