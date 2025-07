Jaqueline will nochmal Urlaub am Brombachsee machen – sie wird ihn das letzte Mal sehen

Noch einmal Urlaub machen, noch einmal einen Tag mit der ganzen Familie verbringen und sich dabei fühlen, als müsste es nicht der letzte sein. Für einen Fahrgast des fränkischen Wünschewagens war dies der absolute Traum und ihr letzter großer Wunsch.

Um ihr diesen Traum zu erfüllen, gaben sich die ehrenamtlichen Helfer vom Wünschewagen ganz viel Mühe. Denn wer weiß schon genau, wie viele solcher Tage der kranken Jaqueline noch bleiben.

Jaqueline will noch einmal Urlaub machen

„Samstag war es so weit: Wir durften Jaquelines Wunsch erfüllen, noch einmal mit der ganzen Familie an den Brombachsee zu fahren, um dort einen schönen Nachmittag wie im Urlaub zu erleben“, berichten die Wunscherfüller Anke Bernard und Michael Heienbrock auf Facebook. Als sie auf Jaqueline trafen, erstrahlten ihre Augen bereits vor Vorfreude.

Jaqueline fuhr gemeinsam mit ihrer Mutter im Wünschwagen mit, während ihre Schwester samt Familie und Urgroßmutter hinterherfuhren. Von Stegaurach ging es direkt zum Brombachsee mit dem Abenteuerspielplatz in Allmansdorf als Ziel. Im Wagen erzählte Jaqueline, wie wichtig ihr dieser Ausflug sei und wie viel ihr dieser Tag bedeute.

Mehr als nur Urlaub

Denn der See hatte für Jaqueline und ihren Mann eine tiefergehende Bedeutung: 2012 machte er ihr dort einen Antrag. „Daher hatte sie den Wunsch, genau hier und heute mit allen ihren Lieben den Tag zu verbringen und viele schöne Erinnerungen Revue passieren zu lassen.“

Am See angekommen suchte sich die versammelte Truppe erst einmal ein nettes Plätzchen und breite danach die Picknickdecken sowie allerhand Leckereien aus. Während die Kinder auf dem Spielplatz und die Hunde rundherum auf der Wiese tobten, konnten sich die Erwachsenen ausruhen. „Bei herrlichem Wetter genoss Jaqueline sichtlich das Picknick am See mit vielen Gesprächen und ausgelassener Stimmung.“

Glücklich und beseelt, aber nicht ohne ein dickes Dankeschön an den Wünschewagen und seine Helfer, ging es wieder heim. An diesen Tag wird sich Jaqueline sicherlich noch lange erinnern.