Rosins Restaurant: Panne bei Kabel 1! Zuschauer verwirrt – „Gab’s noch nie“

Es wird wieder gemeckert – und geholfen! Am Donnerstag (21. September) startete eine neue Staffel „Rosins Restaurant“, in der Sternekoch Frank Rosin auf Kabel 1 angeschlagenen Restaurants wieder auf die Beine hilft.

Oft sollen ein neuer Anstrich der Lokalität, eine neue Speisekarte und Koch-Nachhilfe in der Küche dafür sorgen, dass ein Lokal auch nach dem Dreh von „Rosins Restaurant“ wieder läuft. Natürlich fragen sich Kabel 1-Zuschauer auch nach Rosins Besuch in der „Bisttalstube“ in Wadgassen (Saarland), wie es mit dem Restaurant weiter ging. Doch genau dabei hat sich Kabel 1 einen kleinen Fehler erlaubt!

Rosins Restaurant: Zuschauer erleben Überraschung

„Bisttalstube“-Betreiber Michael Zasser braucht dringend Frank Rosins Hilfe. Der Wirt ist nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell angezählt, dazu hat er kaum Mitarbeiter. Beim Dreh mit Kabel 1 sieht der TV-Koch durchaus Potential in der „Bisttalstube“ – doch wie geht es dem Restaurant heute? Konnte Rosins Hilfe langfristig etwas bewirken?

Normalerweise versuchen TV-Zuschauer diese Fragen nach Ende der jeweiligen „Rosins Restaurant“-Folge zu klären, oft stattet auch das anschließende „K1 Magazin“ der Lokalität einen Besuch ab. Bei den „Bisttalstuben“ lief es jetzt allerdings anders ab – Schuld ist ein Fehler von Kabel 1.

So konnte man sich am Donnerstag auf Youtube bereits Stunden vor TV-Ausstrahlung der „Rosins Restaurant“-Sendung den Beitrag des „K1 Magazin“ anschauen.

Rosins Restaurant: „Ich glaube, das gab’s noch nie“

Unter dem 16 Minuten langen Beitrag sammeln sich viele Kommentare von Kabel 1-Zuschauern, die ihren Augen kaum trauen können. Einige sind überrascht über den Beitrag, halten ihn für so alt, dass sie sich nicht mehr an die „Bisttalstube“ erinnern können. „Ich kann mich an diese Folgen überhaupt nicht erinnern… sowas hat es bei Rosins Restaurants noch nie gegeben!“, schreibt jemand.

Ein anderer kommentiert: „Hab ich was verpasst? Oder wurde hier die Update-Sendung vor den eigentlichen Folgen hochgeladen? Ich glaube, das gab’s noch nie!“ Eine andere Kommentatorin scherzte: „Egal wie arbeitslos du bist, du wirst niemals so arbeitslos sein wie morgen der Typ, der hier Folgen hochlädt.“