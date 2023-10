„Rosins Restaurants“: Eklat bei Kabel 1! Kellnerin bricht Dreharbeiten plötzlich ab

Frank Rosin macht sich wieder auf den Weg, um Gastronomen in Not unter die Arme zu greifen. In seiner Sendung „Rosins Restaurants“ führt es ihn am Donnerstagabend (5. Oktober) nach Saarbrücken. Dort benötigt Timo in seinem Laden „Natürlich schmackhaft“ dringend die Hilfe des Sternekochs. Schnell merkt der Profi, wo das Problem liegt. Doch so etwas hat er noch nie erlebt.

„Rosins Restaurants“: Sternekoch zieht bittere Bilanz

Das Restaurant von Timo Schuff ist im Saarbrücker Stadtteil Rotenbühl. Der 37-Jährige eröffnete das Lokal mitten in der Corona-Pandemie im Jahr 2021. Im „Natürlich schmackhaft“ können sich die Gäste auf deutsche Hausmannskost und griechische Spezialitäten freuen.

Frank Rosin merkt schon nach wenigen Momenten, dass er hier vor einer großen Aufgabe steht. Denn schon der Blick in die Speisekarte macht ihn stutzig. Die Kombination aus den beiden Küchen macht in seinen Augen nicht viel Sinn. „Das ist eine verworrene Situation“, resümiert der Sternekoch. Beim Testessen kommt es im „Natürlich schmackhaft“ endgültig zum Eklat.

Frank Rosin fassungslos

„Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo wir am ersten Tag so viele Baustellen gefunden haben“, sagt Frank Rosin. Am darauffolgenden Tag teilt der Sternekoch die Ergebnisse der Gäste mit Timo und seinem Team. In fast allen Kategorien, außer dem Service, fällt das Team durch.

Die Einzige, die punkten kann, ist Kellnerin Annika. Sie ist seit sieben Jahren mit Ladenbesitzer Timo zusammen und hat über die Zeit Tausende Euro in den Laden gesteckt. Im Vier-Augen-Gespräch offenbart er ihr, dass der Laden kurz vor dem Aus steht. Sofort wird Annika emotional und unterbricht das Gespräch, um sich zu sammeln. Anschließend fasst sie den Entschluss, dass sie nicht mehr Teil der Dreharbeiten sein möchte.

Kabel Eins zeigt die neuen Folgen von „Rosins Restaurants“ donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Anschließend gibt es die Folge auch in der Mediathek bei Joyn.