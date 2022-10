„Mein Lokal, dein Lokal“ in NRW: Bittere Klatsche im TV! Starkoch watscht Kollegen knallhart ab

Es wird italienisch bei „Mein Lokal, dein Lokal“ in NRW. Diesmal kocht Gigi in Duisburg. Sein Restaurant soll italienisches Lebensgefühl ins Ruhrgebiet bringen. Ob er damit allerdings bei seinen Kontrahenten punkten kann, wird sich noch zeigen.

Denn obwohl der „Mein Lokal, dein Lokal“-Kandidat vorab von seiner Gastronomie schwärmte, sieht die Realität plötzlich ganz anders aus. Bei der Vorspeise ist es allerdings nicht nur sein Essen, sondern auch Gigis Art, die Starkoch Mike Süsser bitter aufstößt.

„Mein Lokal, dein Lokal“: Starkoch hat Anmerkungen

Bevor die Kollegen Gigi einen Besuch abstatten, darf Mike Süsser vorkosten. Dabei fällt dem Koch-Profi direkt mal auf: An der Teller-Temperatur sollte der Italiener dringend etwas ändern, wenn er mit warmen Speisen punkten will.

Auch in Sachen Deko hätte Süsser Verbesserungsvorschläge. „Auf Anhieb wäre ich nicht hereingekommen“, sagt er. Über sein Essen kann er sich allerdings nicht beschweren. Ganz anders sieht es da bei Merlin vom Restaurant „Elbers 800 Grad“ aus. Der hat einiges an seinem Gericht auszusetzen – allem voran, an der Aioli.

„Mein Lokal, dein Lokal“: Mike Süsser teilt aus

Der Gastronom hatte sich frittierte Sardellen mit Aioli bestellt und während der Fisch „knackig, lecker“ ist, lässt der Beilagensalat zu wünschen übrig. Dressing und Tomaten sind hier nur spärlich vorhanden. Zu der Knoblauch-Creme sagt er: „Die Aioli schmeckt mir nicht, […] die braucht man einfach nicht.“

Mit der Zusammensetzung kann er leider nichts anfangen. Ungefähr so wie Gigi mit Kritik, wie sich schnell rausstellt. „Das ist die leckerste Aioli, die ich je gegessen hab“, verteidigt der Koch sein eigenes Produkt. Bei dieser Aussage muss Mike Süsser eingreifen und sagt: „So eine Prise Bescheidenheit wäre doch einfach toll.“

Dann holt er noch einmal aus und macht klar, dass er niemals über seine Rezepte sagen würde, es wären die besten, die er je gegessen hat. „Ich habe es eher mit Bescheidenheit“, sagt Süsser und kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Wenig später bringt er das Verhalten des Italieners dann auf den Punkt, indem er sagt: „Der Gigi ist nicht gerade talentiert, was Kritik angeht.“