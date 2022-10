„Mein Lokal, dein Lokal“ in NRW: Zu heftig fürs TV? Köche sind sich einig – „Kann man nicht zeigen“

„Mein Lokal, dein Lokal“ in NRW neigt sich dem Ende zu. Am Donnerstag (20. Oktober) darf Koch und Geschäftsführer Stefan Manier im „Gasthaus Stromberg“ den Kochlöffel schwingen – und im besten Fall seine Konkurrenz mit seinen Gerichten aus dem Rennen werfen.

Bevor aber aufgetischt wird, trifft zunächst einmal Starkoch Mike Süsser in dem Lokal ein. Für den hat sich Manier etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Männer sind sich allerdings einig, die Herstellung davon wollen sie den „Mein Lokal, dein Lokal“-Zuschauern lieber nicht zumuten.

„Mein Lokal, dein Lokal“-Koch plant besondere Überraschung

„Du kriegst Kalbsbäckchen“, verkündet Stefan. Dann fügt er hinzu: „Und gebackenen Kalbskopf“. Wer sich bereits auf schockierende Aufnahmen vorbereitet hatte, den kann Stefan direkt mal beruhigen, indem er sagt: „Den habe ich schon vorbereitet“.

Dann erklärt er: „Es ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Im Prinzip ist es ja nur die Maske, aufgerollt, mit Gemüse…“ Damit den Zuschauern die Kalbskopf-Aufnahmen erspart bleiben, hat der Koch am Abend vorher die Zubereitung in Gang gebracht. Während Mainer Wörter wie „richtig schön durchgezogen“ und „muss schön weich sein“, benutzt, dreht sich Süsser zur Kamera und sagt: „Das kann man wirklich nicht zeigen“.

„Mein Lokal, dein Lokal“: Dieses Gericht sorgt für Aufsehen

Im Nachgang klärt der Starkoch noch einmal auf und sagt: „Das hört sich für viele Menschen irgendwie krass oder seltsam an. Wie kann man nur… Es ist doch völlig in Ordnung. Und wenn wir hier von einer kompletten Verwertung reden, dann natürlich auch die Maske eines Kalbes.“

Am Ende ist von dem ursprünglichen Kopf in verarbeiteter Form nichts mehr zu erkennen. Dass Stefan Manier in seinem Restaurant auf Komplett-Verwertung setzt, zeigt er auch beim Blumenkohl. Hier verwendet er die Blätter auch noch weiter und macht daraus knackige Gemüsechips.

Bleibt nur noch die Frage nach dem Geschmack. Wie gut schneidet der aufwendig zubereitete Kalbskopf beim Starkoch ab? „Ich habe einen, für mich perfekten Kalbskopf“, schwärmt Mike Süsser. Klingt, als hätte Stefan Mainer gute Chancen auf den Wochensieg.

„Mein Lokal, dein Lokal“ kommt immer montags bis freitags um 17.55 Uhr bei Kabel Eins und ist online in der Mediathek von Joyn abrufbar.