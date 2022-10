„Mein Lokal, dein Lokal“ in NRW: Koch passiert peinlicher Anfängerfehler – Mike Süsser flippt aus

Es geht nach Hagen zu Merlin in sein Restaurant „Elbers 800“. Der Gastronom will mit den Kochkünsten seiner Küchen-Crew seine Konkurrenten von „Mein Lokal, dein Lokal“ umhauen und es sieht ganz danach aus, als könnte ihm das auch gelingen.

Bis sein Koch Tim dann einen groben Anfängerfehler macht. Der Patzer bleibt nicht lange unentdeckt und bringt „Mein Lokal, dein Lokal“-Moderator und Starkoch Mike Süsser damit zum Ausflippen.

„Mein Lokal, dein Lokal“ in NRW: Starkoch spricht Klartext

Zunächst sind es seine Koch-Kollegen, über die Mike Süsser einiges zu sagen hat. Zum Beispiel als „Mein Lokal, dein Lokal“-Kandidat Marcin über sein Beef Tatar sagt: „War super angerichtet mit den Salzgurken, mit dem Eigelb – die Kapern aufgeschnitten. Ein bisschen Blüte, ein bisschen Grünzeug darauf. Ich hätte mir nur gewünscht, dass vielleicht ein oder zwei Komponenten daneben sind, dass wenn man mehr möchte, sich das gerne nehmen kann.“

Süsser fällt fast vom Glauben ab, als er das hört und springt dem Küchenteam zur Seite, indem er sagt: „Wenn ich so ein Tatar in dieser Ausstattung so serviert bekomme, muss auch mal Schluss sein. Dann muss man auch mal sagen können ‚besser geht’s nicht‘.“

„Mein Lokal, dein Lokal“: Konkurrent fällt unschöner Fehler auf

Bei der Kritik von Stefan vom „Gasthaus Stromberg“ hat er allerdings kein Argument mehr parat und muss seinem Kollegen zustimmen. Der Restaurantbesitzer hatte ein Nudelgericht bestellt, von al dente kann hier aber leider keine Rede sein. „Ich musste da richtig kauen, um die [Nudeln] zu essen“, sagt er anschließend.

Dann gibt er auch gleich einen Tipp an alle Hobbyköche und verrät: „Wenn die Pasta zu dick wird und man nimmt sie zu früh aus dem Wasser, dann lässt man sie noch einen Moment mit ein bisschen Butter und etwas Kochwasser in der Pfanne, so lange, bis sie genau richtig ist.“

Dass das Gericht ausgerechnet am Gargrad der Nudeln scheitern würde, damit hätte vermutlich keiner gerechnet. Der Reaktion von Mike Süsser zufolge handelt es sich hierbei um einen groben Anfängerfehler, der hier eigentlich nicht hätte passieren dürfen.

„Zu früh rausgeholt und dann zu kurz in der Pfanne. Die machen es genau, wie er es sagt. Richtig blöder Fehler!“, mahnt der Starkoch. Dann wird er noch einmal deutlich und sagt: „Deswegen Leute, ihr müsst essen. Scheiß drauf, ob die Kochjacke passt, das mache ich doch auch.“

„Mein Lokal, dein Lokal“ kommt immer montags bis freitags um 17.55 Uhr bei Kabel Eins und ist online in der Mediathek von Joyn abrufbar.