Wetter in NRW: Von wegen sommerlich – jetzt rollt Übles auf uns zu!

Der Sonntag hat in NRW schon einen Vorgeschmack darauf geliefert, was für ein Wetter am Montag auf uns zukommt. Bei extrem milden 18 bis 21 Grad konnten viele die Woche mit einem ausgedehnten Spaziergang an der frischen Luft ausklingen lassen. Am Montag soll es in NRW noch wärmer werden.

Doch wer sich auf sommerliches Wetter eingestellt hat, der dürfte enttäuscht werden. Denn der Tag hält eine unangenehme Überraschung für uns bereit. Ist es das Ende des goldenen Oktobers?

Wetter in NRW: Überraschende Wende

„Wirklich extrem krass“, so kommentierte Wetter-Experte Dominik Jung schon vor Tagen die Temperatur-Prognose für den Wochenwechsel. Und der Meteorologe sollte Recht behalten. Denn schon am Sonntag kletterte das Thermometer in Teilen des Landes auf über 20 Grad.

Am Montag erreichen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in NRW bis zu 23 Grad. Doch ab dem Mittagsstunden soll es dann vorbei sein mit der Herrlichkeit. Denn dann zieht es sich von Westen her immer weiter zu. Den DWD-Experten zufolge drohen schauerartige Regenfälle. Und das ist noch nicht alles.

Wetter in NRW: Gewitter- und Starkregen-Gefahr!

So musst du in NRW vereinzelt sogar mit Gewittern rechnen. In Teilen des Landes seien lokal sogar Starkregen-Fälle nicht ausgeschlossen. Dazu drohen in Gewitternähe starke Böen. Gebietsweise musst du bis in die Nacht mit andauerndem Regen rechnen. Auch mehrstündigen Starkregen können die DWD-Meteorologen nicht ausschließen. Na, das sind ja mal Aussichten.

Das sind die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Montag: 20 bis 23 Grad, nachts Abkühlung auf 13 bis 10 Grad

Dienstag: 16 bis 19 Grad, nachts Abkühlung auf 6 bis 1 Grad

Mittwoch: 13 bis 16 Grad, nachts Abkühlung auf 6 bis 3 Grad

Immerhin soll der Dienstag dann wieder trocken bleiben. Dafür gehen die Temperaturen auch wieder deutlich in den Keller. Von Werten über 20 Grad müssen wir uns vorerst verabschieden. Und nachts soll es wieder richtig kalt werden. Im Bergland fällt das Thermometer in der Nacht auf Mittwoch wieder unter den Gefrierpunkt. Bei -1 Grad musst du auch im Münsterland örtlich mit Bodenfrost rechnen.

Am Mittwoch dann ein ähnliches Bild. Erst ab Donnerstag soll es dann wieder etwas wärmer werden in NRW. Zum Wochenende musste du dann allerdings auch immer wieder mit Regen rechnen.