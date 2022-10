Wetter in NRW: Üble Aussichten – darauf musst du dich einstellen

In den vergangenen Tagen war das Wetter in NRW schon fast sommerlich. In vielen Teilen des Bundeslandes gab es jede Menge Sonne und hohe Temperaturen.

Das könnte sich jetzt ändern. Das Wetter in NRW könnte zum Start ins Wochenende richtig ungemütlich werden.

Wetter in NRW: Üble Aussichten

Bereits im Laufe des Donnerstags (20. Oktober) wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunehmend unbeständig. Zum Vormittag wird es stark bewölkt sein.

Es wird auch mit schauerartigem Regen gerechnet. Am Nachmittag wird es dann wieder etwas aufgelockert. Im Bergland kann es bei Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad bis zum Mittag hin zu starken Böen kommen.

Im Rest des Bundeslandes erreichen die Temperaturen dann höchstens 14 bis 18 Grad. Am Freitag wird es dann richtig ungemütlich.

Wetter in NRW: Gewitter am Wochenende möglich

Zunächst wird es in der Nacht und auch tagsüber laut DWD stark bewölkt sein. Allerdings sind schauerartige Regen sowie vereinzelte Gewitter möglich.

Am Nachmittag soll es dann auflockern und auch das Niederschlagsrisiko wieder abnehmen.

Höchstwerte von 16 bis 20 Grad sind am Freitag möglich. In der Nacht zu Samstag rechnet der DWD dann nur noch kaum mit Regen. (oa mit dpa)