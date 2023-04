„TV Total“: Das gab es noch nie! Pufpaff verkündet „absolute Premiere“

Für viele TV-Zuschauer ist der Mittwochabend schon fest verplant. Denn dann zeigt ProSieben wieder mal eine neue Folge von „TV total“ zur besten Sendezeit und Moderator Sebastian Pufpaff bespricht die brisantesten Nachrichten der Woche – und erlaubt sich dabei auch den ein oder anderen Witz.

Auch an diesem Mittwoch (19. April 2023) hat Sebastian Pufpaff wieder einiges zu erzählen. Eröffnet wird die Sendung wie gewohnt von einer Zuschauerin, die den Moderator in beachtlicher Lautstärke in Empfang nimmt. Der 46-Jährige hat anschließend eine wichtige Verkündung für das Publikum.

„TV Total“ begrüßt Zuschauer zu Premiere

Seit 1999 zeigt ProSieben die Unterhaltungs-Sendung „TV Total“ im Programm. Mit Stefan Raab als Moderator wurde das Format berühmt und sehr beliebt. Seit November 2021 steht Sebastian Pufpaff für die Comedy-Show vor der Kamera. Die Tickets für die Sendung sind mittlerweile auch heiß begehrt.

++ „TV total“-Moderator Pufpaff zeigt sich angeekelt von Schlager-Star – „Opa erzählt vom Sex“ ++

Doch in all den Jahren „TV total“ gab es das noch nie. Der Moderator begrüßt sein Publikum mit den Worten „Das ist die erste Sendung ohne Atomkraft!“ Denn am 15. April 2023 wurden auch die letzte Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Somit eine absolute Premiere in der Geschichte der Unterhaltungs-Show.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sebastian Pufpaff über geplatzte Abi-Klausuren in NRW

Neben dem Atomausstieg sind auch die verpatzten Abitur-Prüfungen in Nordrhein-Westfalen ein Thema, das die Menschen beschäftigt. Moderator Pufpaff wäre nicht er, wenn er nicht einen flotten Spruch auf den Lippen hätte. Dieser richtet sich an die Schulministerin Dorothee Feller.

Der abgespielte Clip zeigt eine Ansprache der Politikerin, in der sie sich bei den Abiturienten entschuldigt. Für den 46-Jährigen ein gefundenes Fressen: „Wieso haben die die Aufgaben denn nicht in die Schulen gekriegt? Die haben doch Fax oder nicht? Dann nimmst du halt einen Boten, der auf einem Schimmel reitet oder machst ein Foto über WhatsApp. Irgendwas wird es da doch geben!“

Mehr News:

ProSieben zeigt „TV total“ mittwochs um 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.