„TV total“-Moderator Pufpaff schimpft Studiopublikum aus: „Ich krieg’s Kotzen!“

Normalerweise sind „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff und seine Zuschauer auf einer Wellenlänge. In einer neuen Ausgabe der Comedy-Show wird es jedoch plötzlich laut im Studio. Der Kabarettist muss seine Gäste ermahnen.

Offenbar haben einige Zuschauer „TV total“ mit einer Musikshow der öffentlich-rechtlichen Sender verwechselt. Als Sebastian Pufpaff und seine Band gerade ein spontanes Liedchen anstimmen, kippt die Stimmung. Der Moderator reagiert sofort.

Pufpaff macht „TV total“-Publikum Ansage: „Wir sind hier nicht im ZDF!“

Wer an Tickets für „TV total“ kommt, kann sich wirklich glücklich schätzen, denn die Karten zu einer Aufzeichnung sind sehr gefragt. Bis zum 10. Mai sind bereits jetzt alle Shows ausverkauft. Wenn man es dann endlich ins Studio geschafft, freut man sich natürlich auf eine unterhaltsame Sendung.

In der Show, die am 1. März ausgestrahlt worden ist, bekommen die Zuschauer im Studio jedoch ordentlich ihr Fett weg. Weil sich „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff über Grünen-Politikerin Ricarda Lang lustig machen will, stimmt er gemeinsam mit den Heavytones eine umgedichtete Version von Doris Days „Whatever Will Be, Will Be (Que Sera Sera)“ an. Prompt steigt das Publikum im Studio ein und fängt an mitzuklatschen.

Da tickt Pufpaff aus: „Hört ihr auf zu klatschen?! Wir sind hier nicht im ZDF! Meine Fresse, Ruhe!“ Das Klatschen verstummt schlagartig. „Da fangen die an zu klatschen… ich krieg’s Kotzen“, schimpft der „TV total“-Star über seine Gäste. Die Fans des Kabarettisten nehmen es glücklicherweise mit Humor.

Sebastian Pufpaff tritt seit November 2021 als Nachfolger von Stefan Raab auf und moderiert die Neuauflage von „TV total“. Zuvor ist der 46-Jährige selbst für die öffentlich-rechtlichen Sender tätig gewesen – unter anderem beim Kabarett-Wettbewerb „Prix Pantheon“ und seiner eigenen ZDF-Show „Geht doch!“.