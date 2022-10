„TV total“-Moderator ätzt gegen ARD und ZDF: „Wie weit wollen die Öffentlich-rechtlichen noch gehen?“

Die Comedy-Show „TV total“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patzer und Pannen im deutschen Fernsehen unter die Lupe zu nehmen. Doch was ist noch Komik und was ist schlichtweg Mobbing?

Diese Frage haben sich einige ProSieben-Zuschauer bei der neuen „TV total“-Ausgabe gestellt. Die Sprüche von Moderator Sebastian Pufpaff sind einigen einfach zu niveaulos. Dieses Mal hat es der Komiker vor allem auf die Öffentlich-rechtlichen abgesehen.

„TV total“-Zuschauer von Witze über Ricarda Langs Figur genervt

Seinen Stand-Up am Mittwochabend beginnt Sebastian Pufpaff mit einer fiesen Spitze gegen Grünen-Politikerin Ricarda Lang. In einem Interview mit dem ZDF wird die 28-Jährige mit folgenden Worten begrüßt: „Guten Abend, Frau Lang. Ja, kräftig zugelegt im Vergleich zu gestern.“

Ein gefundenes Fressen für Pufpaff, der sich mit diesem Satz über die korpulente Körperform der Politikerin amüsiert. „Samma! Was ist bei den Öffentlich-rechtlichen los? Bodyshaming! Hat das ZDF keinen Bock mehr oder was? So schlimm haben sich selbst die Stars beim ‚Sommerhaus der Stars‘ noch nie gedisst wie die die Frau Lang“, spottet er über die ZDF-Journalistin aus dem Clip.

Mehr zur Sendung: „TV total“: Fieser Diss gegen „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel geht vielen zu weit – „Hat er nicht gesagt!“

Nachdem sich in dem Interview von Ricarda Lang auch noch ein Freudscher Versprecher einschleicht (die Politikerin sagt „Graspreise“ statt „Gaspreise“), schießt der „TV total“-Moderator ironisch hinterher: „Vielleicht ist das gar nicht Ricarda Lang, sondern Ricarda Breit. Wegen der Kifferei, Freunde, wir sind nicht das ZDF!“

Witze über übergewichtige Menschen? Das kommt im Jahr 2022 gar nicht mehr gut an. „Höhö machen wir jetzt noch fettfeindliche Witze im Fernsehen“, ärgert sich eine Zuschauerin bei Twitter. Ein anderer kommentiert genervt: „Kann man die Frau wegen ihres Gewichts nicht einfach mal in Ruhe lassen?“

„TV total“-Moderator knüpft sich Outfit-Panne von „Tagesschau“-Sprecher vor

Doch es geht noch weiter. Auch die ARD bekommt in der Sendung ihr Fett weg, als Pufpaff den offenen Hosenstall von „Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber vorführt. „Sehr ärgerlich. Da denkst du, es ist dein Durchbruch – nö. Hat da der Kleine Jens Riewa heimlich daran rumgefummelt?“, scherzt der ProSieben-Star. Und weiter: „Da lässt du diese Anchor einmal vor den Schreibtisch, schon hast du Sodom und Gomorra. Die Ferkel! Wie weit wollen die Öffentlich-rechtlichen noch gehen? ZDF – Bodyshaming, ARD – offene Hosen. Was soll denn noch alles kommen?“

Als er dann auch noch behauptet, es sehe so aus, als würde ein kleiner Affe aus dem Hosenstall des Nachrichtensprechers herausschauen, wird es einigen Zuschauern zu bunt. „Nee, dieses Niveaulimbo von ‚TV total‘ tue ich mir nicht an. Ich wechsle mal zu ‚Aktenzeichen XY'“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer merkt ebenfalls an: „Heute ist eine schwache Folge.“

Mehr zur ProSieben-Show: „TV total“ verhöhnt den FC Bayern – „Du stehst auf Loser“

Und andere Zuschauer, die zufällig in die Sendung einschalten, wirken geradezu abgeschreckt. „Habe zum ersten Mal seit Jahren ‚TV total‘ eingeschaltet. War das Niveau schon immer so tief? Was ist das für ein primitiver Humor?“, heißt es von einem Mann bei Twitter.

Doch auch Pufpaffs Vorgänger Stefan Raab hat sich nicht immer mit Ruhm bekleckert, wie die ehemalige Profi-Boxerin Regina Halmich nun offenbart.