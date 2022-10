„TV total“: Fieser Diss gegen „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel geht vielen zu weit – „Hat er nicht gesagt!“

Kaum hat die neue Ausgabe von „TV total“ begonnen, sorgt Moderator Sebastian Pufpaff auch schon für den nächsten Skandal. Gerade noch macht sich der Komiker über Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow lustig, da schießt er plötzlich gegen ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel.

Mit seinem Spruch über den „Fernsehgarten“-Star scheint Pufpaff jedoch eindeutig zu weit gegangen zu sein. Die Zuschauer von „TV total“ können nicht glauben, was sie da sehen bzw. hören.

„TV total“-Moderator Pufpaff spottet über Andrea Kiewel: „Einer der ungebumsteten Menschen im deutschen Fernsehen“

Alles fängt an mit einem Zusammenschnitt aus der vergangenen „Fernsehgarten“-Sendung, in der Andrea Kiewel gleich drei Personen – darunter ein Zuschauer, ihre eigene Mutter sowie die Ehefrau von Bodo Ramelow – als „heiß“ bezeichnet. So ungezügelt zeigt man sich im ZDF nur selten, ein gefundenes Fressen für Sebastian Pufpaff.

„Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck: Die hat Druck. Kiwi müsste mal wieder… ein Buch lesen. Ich mache mir wirklich Sorgen um Kiwi“, spottet der ProSieben-Moderator über seine TV-Kollegin.

„TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff teilt mal wieder aus. Foto: ProSieben / Willi Weber

Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Pufpaff tritt noch einmal ordentlich nach und behauptet: „Ich glaube, sie ist einer der ungebumsteten Menschen im deutschen Fernsehen.“ Im Studio erklingt schallendes Gelächter. Mit diesem Diss hat das Publikum nicht gerechnet.

„TV total“-Zuschauer sind empört: „Was zum Teufel?!“

Auch vor den heimischen Bildschirmen macht sich Fassungslosigkeit breit. „Das hat er jetzt nicht gesagt“, kommentiert eine Frau bei Twitter die Sendung. „Was zum Teufel?!“, heißt es im selben Moment von einem anderen Zuschauer.

Sichtlich empört fasst eine Nutzerin zusammen: „Bei ‚TV total‘ gab es wieder in den ersten paar Minuten Sexismus!“

Andrea Kiewel moderiert seit dem Jahr 2000 Jahren den „Fernsehgarten“. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Für viele Zuschauer hat Sebastian Pufpaff mit diesem Spruch eine deutliche Grenze überschritten. „Pufpaff hat Kiwi beleidigt, macht sich über die Ansprache von Bodo Ramelow lustig. Für mich haben er und ‚TV total‘ damit verloren. Wünsche mir, dass Elton oder Stefan Raab das wieder moderieren“, schreibt einer von ihnen.

Weitere TV-News:

Sebastian Pufpaff versucht es anschließend humorvoll herunterzureden: „Das ist liebevoll gemeint. Ich mache mir Sorgen. Da ist doch Druck!“ Ob ihm Andrea Kiewel das verzeihen wird? Fraglich.