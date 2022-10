ProSieben: Pikante Szene bei „Love is King“! Beim Date mit Giulia muss Jesaia seinen Schritt bedecken

In der neuen ProSieben-Datingshow „Love is King“ lernen sich die Teilnehmer ganz im Lifestyle des frühen 19. Jahrhunderts kennen: Ein Schloss, vornehme Ballabende und strenge Verhaltensregeln.

Doch das bedeutet nicht, dass es in der ProSieben-Sendung nicht auch mal pikant werden darf. Bei einem Einzeldate von „Prinzessin“ Giulia und „Prinz“ Jesaia kommt es zu einem unangenehmen Malheur.

Schon in Folge 1 sorgt Gastgeberin Olivia Jones dafür, dass es in ihrem Schloss nicht langweilig wird. Nachdem sich die Kandidatinnen und Kandidaten bei einem Gruppentreffen im Innenhof beschnuppert haben und erste Funken gefolgen sind, mischt die Moderatorin die liebeshungrigen Singles ordentlich auf.

Um den Kampfgeist der Teilnehmer zu wecken, schickt sie Giulia und Jesaia ganz allein auf eine romantische Kutschfahrt. „Ich habe jetzt keinen Handstand gemacht und geklatscht, aber lass die genießen! Sollen die ihre Zeit haben“, ärgert sich Jerome darüber, dass nicht er für das Date ausgewählt worden ist. Und auch Rebecca, die bereits ein Auge auf Jesaia geworfen hat, wirkt ziemlich geknickt.

Beim „Love is King“-Date von Giulia und Jesaia kommt es zu einem Malheur. Foto: Joyn/ProSieben / Nadine Rupp

Bei der gemeinsamen Kutschfahrt von Giulia und Jesaia kommt es dann auch noch zu einem pikanten Zwischenfall. Anders als ein luxuriöser Sportwagen ruckelt und huckelt es in einer Kutsche eben und so passiert, was passieren musste: Der Sekt in Jesaias Glas verselbstständigt sich.

Die Sendetermine zu „Love is King“:

Folge 1: 6. Oktober ab 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: 13. Oktober ab 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: 20. Oktober ab 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: 3. November ab 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: 10. November ab 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 6 – Finale: 17. November ab 20.15 Uhr auf ProSieben

ProSieben-Kandidat spritzt es in den Schritt – er muss schnell improvisieren

Die Tropfen landen natürlich direkt in seinem Schoß, wo sie große, dunkle Flecken hinterlassen. „Oh mein Gott!“, platzt es aus dem 26-Jährigen heraus, der sich schnell aufgeregt über den Schritt wischt und beschämt zur Seite guckt. Giulia ist der kleine Fauxpas natürlich nicht entgangen, lachend zeigt sie mitten auf Jesaias Schritt.

Zu gerne würde sie ihm ihre Hilfe anbieten, doch: „Ich kann dich da jetzt echt nicht anfassen!“ Jesaia improvisiert und legt sich einfach ein großes Kissen auf den Schoß, um die Flecken in seinem Schritt zu bedecken.

Zwischen Giulia und Jesaia funkt es! Foto: Joyn/ProSieben / Nadine Rupp

Dann können die zwei Turteltauben ganz entspannt miteinander anstoßen und sich verliebte Blicke zuwerfen. Im Einzelinterview gibt Jesaia später zu: „Wir waren beide ein bisschen nervös, weil es natürlich das allererste Date hier im Schloss war.“

Zum Glück läuft es beim romantischen Picknick deutlich besser für die beiden. Was sich die Zwei dabei anvertrauen, erfährst du am Donnerstagabend (6. Oktober) ab 20.15 Uhr bei ProSieben.