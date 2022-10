„The Voice of Germany“: Lena Meyer-Landrut gibt Comeback als Coach! DAMIT hat keiner gerechnet

Wer hätte das gedacht? Für die Sing-Offs bei „The Voice of Germany“ holt Sat.1 gleich mehrere Superstars in die Sendung. Die Coaches werden von namhaften Kolleginnen und Kollegen unterstützt.

Eine davon ist Lena Meyer-Landrut, die für den „The Voice of Germany“-Ableger „The Voice Kids“ bereits sieben Staffeln lang im roten Sessel gesessen hat und einiges an Erfahrung als Coachin mitbringt. Doch die Fans der Castingshow dürften sich wundern, wenn sie die Sängerin in der Show entdecken.

Lena Meyer-Landrut wird Gast-Coachin bei „The Voice of Germany“ – Enttäuschung für Mark Forster

Lena Meyer-Landrut feiert ihr Comeback als Coachin und gibt gleichzeitig ihr „The Voice of Germany“-Debüt. In der Hauptshow ist die 31-Jährige tatsächlich noch nie als festes Jury-Mitglied aufgetreten. Nach sieben Jahren „The Voice Kids“ wird sie in der Folge am Freitag (7. Oktober) als Gast-Coachin zu sehen sein.

Allerdings nicht in dem Team, in dem man sie vermuten würde. Treue Fans der Sendung wissen, dass sich Lena und Mark Forster während ihrer gemeinsamen „The Voice Kids“-Staffeln in den Jahren 2015, 2016 und 2019 bestens verstanden haben.

Lena Meyer-Landrut sitzt erstmals in der „The Voice“-Jury. Foto: imago images/Eventpress

Und die TV-Stars harmonieren offenbar so gut zusammen, dass sie im Jahr 2016 die beiden Hauptrollen im Animationsfilm „Trolls“ synchronisieren durften. In der Musik-Komödie schlüpfen Lena und Mark in die Rollen der Trolls „Prinzessin Poppy“ und „Branch“, die sich im Laufe der Handlung sogar ineinander verlieben.

Nun dürften die meisten Zuschauer wohl davon ausgehen, dass Lena Meyer-Landrut auch bei „The Voice of Germany“ ihren guten Freund Mark Forster unterstützen wird. Doch dem ist nicht so!

Lena Meyer-Landrut unterstützt „The Voice of Germany“-Star Stefanie Kloß

Wie Sat.1 am Mittwoch (5. Oktober) bekannt gegeben hat, ist Lena ausschließlich als Unterstützung für „Silbermond“-Sängerin Stefanie Kloß dabei. Auch mit ihr hat der ESC-Star bereits im Jahr 2019 eine gemeinsame „The Voice Kids“-Staffel abgedreht.

Lena Meyer-Landrut unterstützt ihre Freundin Stefanie Kloß. Foto: IMAGO / Eibner

Ob Mark Forster das unkommentiert lassen kann? Das bekommen die Fans bei den Sing-Offs am Freitag zu sehen.

