„The Voice of Germany“: Kandidatin zieht sich für Peter Maffay aus – „Fast so gut wie dein Gesang“

Oh, là, là! Was passiert denn da bei „The Voice of Germany“? Vor laufender Kamera entkleidet sich plötzlich eine der Kandidatinnen – und das nur wegen Peter Maffay.

Der 73-Jährige hat nach dem Auftritt von Hanna Trabert eine ungewöhnliche Bitte an sie. Die „The Voice of Germany“-Kandidatin muss nicht lange überlegen und handelt sofort.

„The Voice of Germany“: Peter Mafffay hat nur Augen für das Outfit einer Kandidatin

Bei den Battles von „The Voice of Germany“ kommt es am Donnerstagabend (22. September) zu einer pikanten Szene zwischen Peter Maffay und einer der Kandidatinnen. Die 29-jährige Hanna Trabert streift sich plötzlich ihre Jacke von den Schultern und steht auf einmal nur noch im schwarzen Spaghettiträger-Top vor der Jury.

Doch die Bestatterin versucht damit nicht etwa, die Coaches zu verführen, sondern kommt einer kuriosen Bitte von Peter Maffay nach. Denn: Der hat bei ihrem Auftritt offenbar nur Augen für die nietenbesetzte Lederjacke von Hanna gehabt.

Bei den „The Voice of Germany“-Battles kommt es zu einem pikanten Zwischenfall. Foto: ProSieben/SAT.1 / André Kowalski

Ganz ungeniert fragt er Hanna deshalb: „Darf ich sie mal anprobieren?“ Ohne zu Zögern stimmt die 29-Jährige zu und reißt sich die Jacke von den Schultern. Kurz darauf steht Peter Maffay auch schon vor ihr und streift sich den modischen Hingucker über.

Das ist die „The Voice of Germany“-Jury 2022:

Peter Maffay

Mark Forster

Rea Garvey (ehemaliger Frontsänger von „Reamonn“)

Stefanie Kloß von „Silbermond“

Peter Maffay zieht sich Kleidung von „The Voice of Germany“-Kandidatin Hanna an

Die Jacke scheint genau Peters Geschmack zu treffen. Schließlich tritt der Sänger regelmäßig selbst in rockigen Lederjacken auf – und die dürfen auch gerne mal etwas auffälliger daherkommen, so wie die von Hanna.

Und tatsächlich passt ihm die Jacke der Kandidatin sogar. Von seinen Jury-Kollegen wird Peter Maffay mit Komplimenten überschüttet. Sie jubeln und klatschen. „1+“, ruft Mark Forster begeistert dazwischen.

„Fast so gut wie dein Gesang“, versichert Peter Hanna, bevor er ihr die Jacke zurückgibt. Ob ihr das stilsichere Outfit auch einen Vorteil im Battle gegen ihre Duett-Partnerin Anja bringt? Das erfährst du in der neuen Folge ab 20.15 Uhr bei ProSieben.

