„The Voice of Germany“: Unterbrechung nach Auftritt – Juroren müssen nach Zwischenfall eingreifen

Am Ende ging alles gut aus, doch so etwas hatte es bei „The Voice of Germany“ vorher noch nie gegeben!

Zwischenfall bei „The Voice of Germany“: Kandidat Ayham verliert – allerdings nicht sein Battle, sondern seinen Schmuck

Bei „The Voice of Germany” geben die Kandidatinnen und Kandidaten aktuell in den Battles alles und packen all ihr Können und ihre Gefühle in ihre Songs, um mit ihren Auftritten zu überzeugen.

Umso schlimmer also, wenn dabei etwas schiefgeht. Ein Lied davon singen kann Kandidat Ayham Fayad, dem bei seinem Battle plötzlich sein Schmuck flöten ging. Gleich mehrere Ringe rutschen dem 20-jährigen Abiturienten vom Finger.

Die neuste Folge von „The Voice of Germany“ musste am Donnerstag unterbrochen werden. Nach einem Zwischenfall eilten die Juroren einem Kandidaten auf der Bühne zur Hilfe. (Symbolbild) Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Doch erst einmal von vorne. „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß hatte sich für ein besonders emotionales Lied entschieden und Ayham und den 21-jährige Jay Jeker die Ballade „Sign of the Times“ von Harry Styles zugeteilt. Beiden Kandidaten hatte die Sängerin Mut attestiert. „Zu seiner Persönlichkeit zu stehen und sich nicht zu verstecken“, sei nicht für jeden leicht. Doch Ayham, der einst aus Syrien fliehen musste, und Jay, der sich als non-binär identifiziert, tun in Stefanies Augen genau das.

„The Voice of Germany“: Ayham und Jay rühren zu Tränen

Prompt wurde der Auftritt mächtig emotional. Beide Kandidaten rührten zu Tränen. Auch Ayham weinte nach seiner Performance. Dann der Schock: „Ich habe meine Ringe verloren!“

Obwohl es ihn schon in den Fingern zu jucken schien, musste sich Ayham aber erst einmal gedulden, bis er auf die Suche gehen konnte. Das Urteil der Coaches stand an. „Ich bin sehr gerührt“, schluchzte Kloß. Auch Peter Maffay war überzeugt: „Ich bin von der Art, wie ihr zusammengeschmolzen seid, einfach mitgenommen worden.“ Mark Forster wiederum betonte, in Ayham stecke noch mehr! Doch am Donnerstagabend hatte er genug gegeben, Stefanie entschied sich für den 20-Jährigen.

„The Voice“-Kandidat braucht Hilfe – Coaches eilen ihm zur Seite

Vor lauter Aufregung war die Sorge um die verlorenen Ringe danach aus den Köpfen aller gelöscht – bis Forster sich erinnerte: „Hat er denn seine Ringe wiedergefunden?“

Statt mit dem eigentlichen Show-Ablauf weiterzumachen, folgte eine Unterbrechung. Moderatorin Melissa Khalaj, Mark Forster und Rea Garvey suchten sogar mit. Letzterer fand eines der Schmuckstücke am Rand der Bühne. „Ich habe einen neuen Ring!“, scherzte er.

Für „The Voice of Germany”-Kandidat Ayham endete der Abend also trotz der kleinen Panne glücklich!

