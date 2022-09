„The Voice of Germany“: Duett mit Peter Maffay rührt jeden zu Tränen – „Gänsehaut vorprogrammiert“

„The Voice of Germany“ ist eine Sendung der puren Emotionen: Von Freude über Wut bis hin zu Traurigkeit. Vor allem Letzteres gehört zu der Show mit dazu, wie das Mikrofon auf der Bühne. Doch ein Duett brachte jetzt den ganzen Saal zum Schweigen.

So emotional wurde es selten bei „The Voice of Germany“. Nicht nur das Publikum ist in der neusten Folge den Tränen nah. Auch die Jury hat sichtlich mit feuchten Augen zu kämpfen. Vor allem Rea Garvey ist von besagtem Moment ergriffen.

Zugegeben: Man bekommt bei diesem Auftritt wirklich Gänsehaut. Auf der Bühne steht Peter Maffay mit seiner Akustikgitarre. Neben ihm Kandidat Paul. Die ersten Töne der Gitarre erklingen und Peter Maffay stimmt sein eigenes Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“ an. Als Paul dann einsteigt, bleibt kein Auge trocken. Es ist der größte Wunsche des Kandidaten gewesen, einmal mit seinem Idol ein Duett singen zu dürfen.

Das ist die „The Voice of Germany“-Jury 2022:

Mark Forster (Sänger und Songwriter)

Rea Garvey (ehemaliger Frontmann der Band „Reamonn“)

Stefanie Kloß (Frontfrau der Band „Silbermond“)

Peter Maffay (Sänger, Gitarrist und Komponist)

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„The Voice of Germany“: Fans auf Instagram sind berührt

Auch die Follower auf Instagram sind begeistert von diesem Auftritt. Unter dem Beitrag kommentieren einige Fans der Sendung und lassen ihren Gefühlen freien Lauf. Hier ein paar Beispiele:

„Und wieder Pipi in den Augen. Einfach nur wundervoll.“

„Wunderschön gesungen, da kommen einem wirklich die Tränen.“

„Es war so schön. Auch Peter höre ich so gerne und obwohl er nicht gedrückt hat fand ich es toll das er mit ihn gesungen hat.“

„Wow! Einfach nur wunderschön. Da ist Gänsehaut und Pipi in den Augen vorprogrammiert. Eine sehr sehr emotionale und gefühlvolle Performance!“

Noch mehr Gänsehautmomente gibt es Freitagabend ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Mehr News zu „The Voice of Germany“:

„The Voice of Germany“: Mark Forster fällt vom Glauben ab – plötzlich steht ER vor ihm! „Kennen wir uns?“

„The Voice of Germany“: Enthüllt! DARUM trägt die Jury immer das gleiche Outfit

„The Voice of Germany“: Mark Forster geht auf Rea Garvey los – „Nicht viel Sinn”

Neulich patzte Peter Maffay der Kragen, als er über eine Kandidatin sprach. Hier erfährst du mehr.