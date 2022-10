„Kelly Family“-Stars trauen ihren Augen nicht: „Keiner von uns wusste, dass es da ist“

Dass die Europareise der „Kelly Family“ emotional werden würde, haben sich die Musiker schon gedacht. Was sie jedoch bei ihrem Stopp in Spanien erleben, verschlägt ihnen die Sprache.

Das Ende von „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“ hat es in sich. Bei dieser Folge bleibt kein Auge trocken.

„Kelly Family“-Stars besuchen altes Zuhause – und können nicht fassen, was sie dort sehen

Am Montagabend (3. Oktober) wird bereits die letzte Folge der „Kelly Family“-Doku bei RTL2 ausgestrahlt. Zum Ende ihres gemeinsamen Trips landen die Geschwister in Spanien und kehren an den Ort zurück, an dem sie bis Mitte der 1970er-Jahre aufgewachsen sind.

In Gamonal, so der Name des spanischen Dorfes, sind einige Mitglieder der Band geboren – darunter Patricia, Joey und Jimmy. Rund 50 Jahre später besuchen sie ihr einstiges Elternhaus, treffen sogar auf ihre ehemalige Haushälterin und entdecken ganz neue Details an ihrem alten Zuhause.

In Spanien besuchen die „Kelly Family“-Stars ihr altes Zuhause. Foto: RTLZWEI / Marc Bremer

„In der Scheune zeigt uns der heutige Besitzer, der da auch wohnt, ein Gemälde, das mein Vater von meiner Mutter gemalt hat“, berichtet Joey Kelly beim Pressegespräch anlässlich der RTL2-Premiere in Köln. Das Bild, das Barbara-Ann als Ballerina zeigt, soll schon vor seiner Geburt entstanden und tatsächlich noch heute erhalten sein.

„Kelly Family“ kehrt ins Haus zurück, in dem ihre Mutter starb

Dieser Anblick verschlägt den Geschwistern die Sprache. „Keiner von uns wusste, dass es da ist. Das steht schon seit 50 Jahren an der Wand und wir stehen sprachlos da und denken: ‚Wahnsinn! Unfassbar!'“ Demnächst wolle Joey noch einmal zur Scheune zurückfahren, einen Teil der Wand abbauen und mitnehmen, um das Gemälde seiner Mama in seinem eigenen Zuhause „wiederzubeleben“.

Barbara-Ann Kelly (rechts), die Mutter der Musiker, ist 1982 an Brustkrebs gestorben. Foto: picture alliance / Dieter Klar/dpa

Von Gamonal geht es über Pamplona, dem Geburtsort von Angelo sowie aktuellem Wohnort von Johnny, weiter bis nach Belascoaín. Dort erreicht die „Kelly Family“ auch den emotionalen Höhepunkt ihrer Reise: Das Haus, in dem ihre geliebte Mutter Barbara-Ann 1982 im Alter von 36 Jahren gestorben ist.

Die krebskranke US-Amerikanerin ist gerade schwanger mit Angelo, als der Arzt ihr zu einer Chemotherapie rät. Da die Behandlung jedoch das Leben ihres noch ungeborenen Kindes gefährden würde, entscheidet sich Barbara-Ann dagegen, damit sie kurz vor ihrem Tod noch Angelo gesund zur Welt bringen kann.

Mehr zur „Kelly Family“:

Eine bestimmte Szene aus der RTL2-Doku wäre sogar fast rausgeschnitten worden. Kathy Kelly befürchtete nämlich, dass ihr „Image danach zerstört“ gewesen wäre.