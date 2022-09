„The Kelly Family– Die Reise geht weiter“: Plötzlich hagelt es Beleidigungen von Patricia – „Du Arsch!“

In den 90-ern waren sie die Kult-Band schlechthin: Die Kelly Family ist international bekannt. In der neuen RTL2-Doku „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“ gibt die Familie einen intimen Einblick hinter die Kulissen und lässt sich von einem Kamerateam begleiten.

In der vierten Folge ist die Kelly Family in der Metropole Paris unterwegs. Gemeinsam besuchen sie dort die Orte, an denen sie vor vielen Jahren als Straßenmusiker ihren Lebensunterhalt verdient haben. Doch bevor es losgeht, lassen sich die Geschwister in einem kleinen Café nieder, um zu frühstücken. Aus heiterem Himmel findet Patricia klare Worte für ihren Bruder Paul.

„The Kelly Family– Die Reise geht weiter“: Patricia ist neidisch auf Pauls Sitzplatz

Es ist ein sonniger Tag in Paris. Die Mitglieder der Familie sitzen im Außenbereich eines gemütlichen Cafés und wollen ihr Frühstück bestellen. Plötzlich schießt Patricia gegen ihren Bruder Paul und sagt: „Du hast den besten Platz, du Arsch! Paul, das ist nicht fair. Ich will da sitzen“. Ihr Bruder schaut sie mit verschränkten Armen von der Seite an und entgegnet: „Ja, warum nicht? Ihr bezahlt das doch sowieso.“

Aber warum wird Patricia Kelly so ausfallend wegen eines Sitzplatzes? Naja, es ist der einzige sonnige Platz am Tisch.

Das sind die Kinder der „Kelly Family“:

Die aktuelle Besetzung besteht aus: Kathy, Paul, Patricia, Joey, John und Jimmy Kelly

Caroline Kelly (bis 1980)

Barbara-Ann Kelly (bis 1982)

Adam Kelly (1997 – 1999)

Barby Kelly (bis 2002)

Paddy Kelly (bis 2004)

Maite Kelly (bis 2008)

Angelo Kelly (bis 2020)

Gemeinsam besucht The Kelly Family die Metropole Paris. (Archivfoto) Foto: RTL2/ Marc Bremer

„The Kelly Family– Die Reise geht weiter“: Jimmy versucht Bedienung zu bestechen

Durch ihren riesigen Erfolg ist die Kelly Family auf dem ganzen Globus bekannt. So auch in Frankreich. Die Kellnerin des Cafés lässt sich kurzerhand auf einen Deal mit Jimmy Kelly ein: Er singt ihr ein Ständchen und dafür bekommt er seinen Kaffee kostenlos. Und er geht noch weiter. Plötzlich beschallt er das gesamte Café mit seinem Akkordeon. Bruder Joey kann darüber nur schmunzeln: „Er strengt sich an, dass wir alles umsonst Kaffee bekommen. Ob das klappt? Ich kann es nicht sagen.“

Ob die Rechnung wirklich aufgeht, siehst du Montagabend bei in der Doku „The Kelly Family– Die Reise geht weiter“ um 20.15 Uhr bei RTL2.

