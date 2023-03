„TV total“-Moderator Pufpaff zeigt sich angeekelt von Schlager-Star – „Opa erzählt vom Sex“

„TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff ist dafür bekannt, im Rahmen der ProSieben-Show ordentlich auszuteilen. Sein Sprüche-Hammer verfehlt auch die Schlagerbranche nie. Diesmal trifft es nicht nur den Moderator von „Die Giovanni Zarrella Show“ höchst persönlich, sondern auch seine prominenten Gäste.

Einer, der am Samstagabend (25. Februar) auch mit dabei war, war Roland Kaiser. Der Sänger ist eine Ikone in der Schlagerwelt und sorgt mit seinem Song „Du, deine Freundin und ich“ seit geraumer Zeit für jede Menge Spekulationen. Dass der das Lied jetzt auf der großen ZDF-Bühne zum Besten gab, kann „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff natürlich nicht unkommentiert lassen. Begeisterung klingt allerdings anders, wie Fans der Show in einem Instagram-Video sehen.

„TV total“: Pufpaff zeigt sich entsetzt von Roland Kaiser-Auftritt

Als Roland Kaiser „Du, deine Freundin und ich, machen was zusammen und alles steht in Flammen. Du, deine Freundin und ich, können uns doch mal küssen, das muss ja keiner wissen“, singt, verzieht Sebastian Pufpaff angeekelt das Gesicht.

Sein Kommentar: „Was singt der da? Roland, du alter Fummel-Opa. Ist das eine gesungene Kontaktanzeige? Es hat so ein bisschen was von ‚Opa erzählt vom Sex‘.“ Aber Pufpaff ist noch längst nicht fertig. Denn mit den Liedzeilen kann der Moderator so gar nichts anfangen. „Ich sag’s Ihnen, der Deutschrap ist nicht das Problem. Es ist dieser Pornoschlager. Liebe Jugendschützer, da mal ein Auge drauf werfen. […] Der Schlager, ekelhaft.“

„TV total“-Moderator Pufpaff lästert über Giovanni Zarrella

Auch den Backstage-Auftritt von ZDF-Kollege Giovanni Zarrella kann Pufpaff nicht unbesprochen lassen. Als der das Kamerateam mit in die leere Garderobe von Vanessa Mai nimmt und seine persönliche Grußbotschaft vorliest, zeigt sich Pufpaff irritiert.

„Was ist das? Das sind doch keine persönlichen Worte, das ist eine fucking Grußbotschaft aus einem Glückskeks“, so Pufpaff. Dann wird er nochmal konkret und sagt: „Willkommen zurück. Also wenn das persönlich ist, was ist dann unpersönlich?“ Ganz unberechtigt scheint die Frage nicht.

Weil aller guten Dinge aber bekanntlich drei sind, bekommt auch Mark Keller noch sein Fett weg. Der gemeinsame Auftritt mit seinem Sohn hätte nicht mal für den Recall von DSDS gereicht, spottet Pupfaff.

ProSieben zeigt „TV total“ mittwochs um 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.