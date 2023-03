„Giovanni Zarrella Show“ von Zuschauern kritisiert! Jetzt schaltet sich das ZDF ein

Es war die erste Show in 2023, durch die Giovanni Zarrella am Samstagabend (25. Februar) führte. Mit dabei bei der „Giovanni Zarrella Show“ waren von Mark Keller über Andrea Berg bis zum britischen Popstar Adam Lambert diverse hochkarätige Gäste vertreten.

Und während Sängerin Vanessa Mai mit „Wolkenfrei“ ihr Comeback feierte, fieberte Gastgeber Giovanni Zarrella vor allem einem großen Auftritt entgegen – seinem eigenen. Zusammen mit Roland Kaiser und Sängerin Namika gedachte er dem 2014 verstorbenen Schlagerstar Udo Jürgens mit einem Medley seiner größten Hits. Dass ausgerechnet bei dem Kultsong „Aber bitte mit Sahne“ dann aber am Text geschraubt wurde, passte einigen Zuschauern der „Giovanni Zarrella Show“ so gar nicht.

„Giovanni Zarrella Show“ sorgt für Kritik bei den Zuschauern

Für die Hommage an Jürgens hatte das Team um Giovanni Zarrella lange geprobt. Alles sollte perfekt sein, erst recht, weil die Kinder des Sängers mit im Publikum saßen und dem Auftritt beiwohnten.

Die Begeisterung war groß. Als Giovanni und Co. aber „Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Schokokuss höchstens, denn Ordnung muss sein“, sangen, wurden die Zuschauer hellhörig. In den sozialen Netzwerken gibt’s dafür Kritik an den Verantwortlichen. Udos Originaltext lautet nämlich eigentlich wie folgt: „Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein, nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein.“

„Giovanni Zarrella Show“: ZDF schaltet sich ein

Es ist nicht das erste Mal, dass im Rahmen einer TV-Show der Text angepasst wurde. Kürzlich waren es noch Beatrice Egli und Florian Silbereisen, die mit ihrem gemeinsamen Auftritt und dem Weglassen des Wortes „Indianer“ in ihrer Cover-Version des Songs „1000 und eine Nacht (Zoom!)“ für ordentlich Wirbel sorgten. (Hier mehr dazu)

Von „t-online“ auf die Aufregung um „Die Giovanni Zarrella Show“ angesprochen, reagiert das ZDF jetzt mit diesem Statement: „Wir haben uns für eine zeitgemäße, einmalige Anpassung des Liedtexts ‚Aber bitte mit Sahne‘ für die Live-Show am 25. Februar entschieden und diese mit dem Musikverlag und den Erben des Originaltextdichters abgestimmt.“