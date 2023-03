„TV total“-Zuschauerin zieht alle Blicke auf sich – „Sau geile Aktion“

Bei „TV total“ ist eigentlich Prosieben-Moderator Sebastian Pufpaff für die Unterhaltung zuständig. Jetzt stiehlt ihm aber ganz ungewollt eine Zuschauerin aus dem Publikum die Show.

Gestern noch nur in froher Erwartung auf die Show, kann Zuschauerin Isabel heute schon von sich sagen, stolze Besitzerin eines Wellness-Gutscheins zu sein. Und das nur dank „TV total“ und ihres schnellen Reaktionsvermögens.

„TV total“-Moderator macht verlockende Ankündigung

Dass das Publikum sich mit Klatschen, Buhrufen oder lautem Gelächter bemerkbar macht, ist bei „TV total“ nichts Ungewöhnliches. Erst recht nicht, wenn Sebastian Pufpaff eine skurrile Szene aus dem TV-Programm nochmal neu beleuchtet. Besonders viel Begeisterung gibt’s für sämtliche Seitenhiebe in Richtung Schlagerbranche. Kürzlich holte er erst gegen Roland Kaiser aus und witzelte über dessen Song „Du, deine Freundin und ich“. (Hier mehr dazu)

Zum Weltfrauentag am 8. März stand jetzt eine ganz normale Zuschauerin im Fokus. Sebastian Pufpaff kündigte in der Show an: „Wir machen ein kleines Gewinnspiel. Liebe Damen oder Frauen, ich habe ein wirklich sensationelles Geschenk für euch. Und dieses Geschenk bekommt die Frau, die es als Erste schafft, einen Schuh hier reinzuwerfen.“

„TV total“-Zuschauerin reagiert blitzschnell

Pufpaffs Ortsangabe bezog sich dabei auf einen im Studio aufgebauten Basketballkorb. Der Moderator war mit seiner Erklärung noch nicht fertig, da griff „TV total“-Zuschauerin Isabel schon nach ihrem Schuh und zog drauflos.

Ihre Fußbekleidung war schneller ausgezogen, als Sebastian Pufpaff gucken konnte. Er hatte noch nicht mal „Top die Wette gilt“ ausgesprochen, da flog der Zuschauerinnen-Schuh schon durchs Studio und in besagten Korb.

Was folgte, war anerkennendes Klatschen und ein High-Five vom Moderator. „Sau geile Aktion“, kommentierte Pufpaff. Die große Überraschung konnte sich dann auch wahrlich sehen lassen – ein Wellnesswochenende im Allgäu.