Tomorrowland 2023: Mega-Festival mit Märchenkulisse – du glaubst nicht, was damit später passiert

Es ist das absolute Mekka für alle Techno- und Rave-Fans, das größte Musikfestival der Welt: Tomorrowland 2023. Noch bis zum 30. Juli findet die Party im beschaulichen Boom (Belgien) statt (hier mehr zum Ort). Der Veranstalter erwartet rund 600.000 Feierwütige, Tickets sind längst ausverkauft. Kein Wunder, legen bei Tomorrowland 2023 Weltklasse-DJs wie Meduza, Purple Disco Machine und Tiesto auf.

Besonders die beeindrucken Kulissen geben dem Ganzen neben der Musik einen besonderen Touch. So sollen sich Tomorrowland-Besucher in einer Fantasiewelt befinden, die nichts mit der realen Welt zu tun hat. Riesige Märchenschlösser, feuerspeiende Drachen, aber auch andere Fabelwesen und Bauten schmücken das gesamte Festivalgelände.

Doch was passiert eigentlich mit der ganzen Kulisse, wenn Tomorrowland 2023 beendet ist? Und was ist mit dem Gelände, wenn KEIN Tomorrowland ist?

Tomorrowland 2023: Das wird auf dem Gelände gemacht

Tatsächlich trägt das Festival-Gelände einen eigenen Namen, auf belgisch „De Schorre“. Es ist ein Park in der Kleinstadt Boom und ein ganzjähriges Naherholungsgebiet, wo man wandern, laufen, Radfahren und Wassersport treiben kann. Boom liegt zwischen den belgischen Großstädten Brüssel (1,2 Millionen Einwohner) und Antwerpen (500.000 Einwohner), auch Mechelen (immerhin noch 90.000 Einwohner) ist nicht weit entfernt. So können Anwohner und Großstädter immer wieder den Weg nach De Schorre finden.

Eine Bühne von Tomorrowland 2023 wird von einem Drachen „geschützt“. Foto: Metin Gülmen

Gegenüber dieser Redaktion erklärt Tomorrowland-Sprecherin Debby Wilmsen: „Wir lieben diese Region und organisieren hier das Festival schon seit 20 Jahren. Wir als Unterhaltungskonzern investieren in heimische Start-Ups, führen aber auch DJ-Camps in Boom durch. Touristen und Anwohner können sich hier das ganze Jahr über aufhalten. Wir sind stolz, dass Tomorrowland in Boom eine Heimat gefunden hat.“

Was passiert mit der Kulisse nach dem Mega-Festival?

Die Hauptbühne, das große Märchenschloss, sei laut Wilmsen „zu einhundert Prozent“ in Eigenbesitz. Die Sprecherin zu dieser Redaktion: „Wir haben ein Atelier in Schelle, wo mehr als 40 Personen rund um die Uhr an all unseren Kulissen arbeiten. Wir lagern in Rumst unsere Dekorationen und Materialien. Einige Dinge stellen wir in unseren Büros in Antwerpen auf, andere in unserem Restaurant und unserer DJ-Akademie.“

Eine Bühne, die „Reflection of Love“, befindet sich aktuell in Brasilien, um dort gebaut zu werden. Sie soll zu Tomorrowland 2024 rechtzeitig fertig werden und mit Container-Schiffen nach Belgien gelangen. Wie die am Ende aussieht, bleibt natürlich ein Geheimnis…