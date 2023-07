Tomorrowland 2023: Diesen Geheimtipp musst du beim Mega-Festival kennen – und beherzigen

Diesen Geheimtipp sollte jeder kennen! Das weltgrößte Musikfestival Tomorrowland 2023 findet noch bis zum 30. Juli im beschaulichen Boom (Belgien) statt. Es ist das absolute Mekka für alle Techno- und Rave-Fans, stellt selbst das Parookaville in den Schatten.

Für das kleine Boom dürfte Tomorrowland 2023 die absolute Reizüberflutung sein: Laute Musik und eine Mega-Menschenmasse prasseln plötzlich auf die rund 18.800 Einwohner ein. Fährt man durch das Städtchen, um zum Festival-Gelände zu gelangen, fallen einem besonders die engen gassenähnlichen Straßen und Häuser mit Altbaucharme auf (hier mehr).

Tomorrowland 2023: Diesen Geheimtipp sollte jeder Festival-Gänger kennen

Star-DJs wie Meduza, Tiesto, Purple Disco Machine, Paul Kalkbrenner und Afrika-Star DJ Black Coffee verwandeln das belgische Naherholungsgebiet zur Mega-Tanzfläche. Logisch, dass man vom vielen Feiern auch Durst und Hunger bekommt. Und da lässt sich Tomorrowland 2023 nicht lumpen: Von Pizza, Kebab, Falafel, Bratwurst bis hin zu den berühmten belgischen Pommes und Waffeln gibt es so ziemlich für jeden Gaumen etwas.

Doch unter all den Speisen und Gerichten gibt es einen Geheimtipp – und der hat es in sich! Kein Witz, doch ausgerechnet der Burger, der den Namen des stolzen Festivals trägt, fliegt noch unter dem Radar der Party-Massen: der „Tomorrowland Burger“! Der klingt nicht nur gut, sondern schmeckt ausgezeichnet.

Es gibt auf dem Techno-Festival etliche Möglichkeiten zu essen – wie hier den „Tomorrowland Burger“.

„Tomorrowland Burger“ heimlicher Star unter den Speisen

Das große angegrillte Burger-Brot ist mit veganem Fleischersatz, Cheddar-Käse, gegrilltem Paprika, roten Zwiebeln und Chili Mayo belegt. Der Burger kostet umgerechnet keine fünf Euro, ist damit deutlich günstiger als beispielsweise ein Döner vor Ort – und macht satt!

Der „Tomorrowland Burger“ ist der absolute Geheimtipp auf dem Mega-Festival. Foto: Metin Gülmen

Der Geschmack: mindestens so gut wie die Musik vor Ort. Noch ein Tipp: Je später der Abend, desto kürzer die Warteschlangen.

Es lohnt sich also, „erst“ gegen 20 Uhr zu essen, wenn die Warteschlangen kurz wurden oder sich das Partyvolk vor lauter Schmacht Fleisch und Fett gönnen. Umso schneller kommt man dann an den „Tomorrowland Burger“. Eines ist klar: Lange wird das Fast Food kein Geheimtipp mehr fürs Essen sein. Spätestens am finalen Festival-Wochenende kommen die Techno-Fans sicher auf den Trichter…