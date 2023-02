Tim Lobinger (†) verliert Kampf gegen den Krebs: Enge Freundin verrät – „Wir wissen, dass es anders war“

Diese traurige Nachricht war ein wahrer Schock für seine Fans, Freunde und seine Familie: Der Stabhochspringer und ehemalige „Let’s Dance“-Kandidat Tim Lobinger ist am Donnerstag (16. Februar) gestorben. Nachdem er sechs Jahre lang gegen den Krebs kämpfte, müssen seine Liebsten jetzt Abschied von ihm nehmen.

Nicht nur in der Sportwelt war er ein geschätzter Athlet. Durch seine Teilnahme an der RTL-Show „Let’s Dance“ im Jahr 2011 stand Tim Lobinger auch mit TV-Bekanntheiten wie Joachim Llambi oder seiner ehemaligen Tanzpartnerin Isabel Edvardsson im engen Kontakt. Auch Moderatorin Mareile Höppner zählte zu seinem Freundeskreis. Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag verabschiedet sie sich jetzt von ihrem guten Freund.

Tim Lobinger: Mareile Höppner weint um verstorbenen Freund

Auf dem Bild sieht man die RTL-Moderatorin eng an der Seite des verstorbenen Stabhochspringers. Beide lächeln in die Kamera und stecken dabei die Köpfe zusammen. Wie gut sie tatsächlich befreundet waren, wird vor allem anhand der Bildunterschrift deutlich. Dort schreibt Mareile Höppner: „Ich denke an uns, die Gang auf der Dachterrasse, alle ein Glas Wein in der Hand, du mittendrin – leuchtend – glücklich – ganz bei dir – einer der Ja sagt zu diesem Leben. Das hast du bis zum Schluss getan. Was warst du ein positiver Mensch. Einer der Räume erhellen konnte.“

Weiter schreibt sie: „Wir müssen nun damit den Frieden finden, dass du gegangen bist.

All die, die dich lieben und hier behalten wollten. Wir lieben und vermissen dich. Du wirst in den vielen Erinnerungen weiter leben. Gerade weinen wir einfach nur. Aber wir werden wieder lachen. In Gedanken an dich!“

Tim Lobinger: Mareile Höppner deutlich – „Du hast nicht verloren“

In Gedenken an ihren verstorbenen Freund stellt die 45-Jährige klar, dass Tim Lobinger den Kampf gegen den Krebs nicht verloren, sondern bis zum Schluss gekämpft hat: „Auch wenn es so viele gerade schreiben. ‚Tim Lobinger hat den Kampf gegen den Krebs verloren.‘ Wir alle, deine Freunde, deine Familie, wir wissen, dass es anders war. Du hast diesen Krebs besiegt – du bist nicht mehr hier bei uns. Aber er hat nie über dich gewonnen. Du hast ihm alles entgegen gesetzt, geschleudert, all deinen Mut, deine Kraft, dein Kämpferherz.“

