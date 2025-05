Gedenken an „Frühstücksfernsehen“-Legende Jan Hahn: „Ich bräuchte dich gerade heute wieder“

Es war einer der traurigsten Momente des Jahres 2021. Am 4. Mai 2021 starb „Frühstücksfernsehen“-Moderator Jan Hahn im Alter von nur 47 Jahren an Krebs. Ein Schock für Fans und Freunde des beliebten Journalisten. Auch heute noch gedenken die Menschen Jan Hahn.

So auch Jan Hahns Kollegin und gute Freundin Mareile Höppner. Via Instagram meldete sich die RTL-Moderatorin zu Wort, widmete ihrem „Frühstücksfernsehen“-Kollegen rührende Worte.

Trauer um „Frühstücksfernsehen“-Star Jan Hahn

„Jani, mein lieber Jan! Vier Jahre, ich lade dich wieder zu meinem Geburtstag ein, wie in jedem Jahr. Er ist erst in einer Woche und du nicht mehr da, aber das fühlt sich nie richtig an, nie ruhig in meinem Herzen. Du hattest mir noch von einer freien Wohnung erzählt, ganz dicht dran bei euch. Wir hätten es dann endlich wieder so nah gehabt, wie in den Jahren, als wir noch dicht beisammen wohnten. Wie oft hast Du meinen Sohn auf den Schultern getragen und meine vielen Fragen ans Leben gleich mit. Ich bräuchte dich gerade heute wieder. Gerade jetzt“, so Höppner.

++ „Frühstücksfernsehen“: Für Jan Hahn (†47) – Sat.1-Kollege geht drastischen Schritt ++

Und weiter: „Wir alle, die dich so im Herzen haben, denen du so fehlst; wir sind wie eine eingeschworene Gemeinschaft, in diesem Gedanken an dich. Wir gucken uns nur an und wissen, es wird nie egal sein. Es wird immer weh tun, du uns immer fehlen. Jani, fuck Krebs, könntest du nicht noch ein Mal im Hotel an die Zwischenwand klopfen und sagen, du ahnst nicht, wer hier nebenan schläft. Was haben wir gelacht und an die Zwischenwand geklopft, als wären wir wieder vier und die Welt nicht so schrecklich erwachsen. Jani, Du fehlst uns und wir alle, wir lassen die Lichter für dich nicht ausgehen. Niemals! Auch wenn deins nicht mehr ist und das tut bis heute so weh.“

Es sind Worte, die viele Menschen genau ins Herz trafen. Auch zahlreiche Prominente, wie in den Kommentaren bei Instagram zu lesen ist. „Deine Zeilen erwecken ihn zum Leben. Das ist was bleibt – die Liebe“, schreibt beispielsweise Ex-„GZSZ“-Star Susan Sideropoulos. Und der Instagram-Account „two.moms.one.journey“ ergänzt: „Du ehrst ihn mit wunderschönen Worten.“