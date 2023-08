PUR trauern um engen Freund: „Wir werden dich nie vergessen“

Im Jahr 1995 schoss ihr Album „Abenteuerland“ auf Platz eins der deutschen Album-Charts und auch 28 Jahre später nimmt der Erfolg der Band PUR kein Ende. Trotz immer wieder wechselnder Konstellationen der Band-Mitglieder und dem tragischen Tod von Schlagzeuger Martin Stoeck im Jahr 2021, sind PUR nach wie vor auf den großen Bühnen des Landes zu Hause.

Im kommenden Jahr wird die Band, die 2020 ihr 40-jähriges Jubiläum feierte, im Rahmen ihrer Tour „Open Airs 2024 – PUR – Persönlich. Unter freiem Himmel“ auf den Open-Air-Bühnen Deutschlands auftreten. Nun meldete sich die Band mit einer traurigen Meldung zu Wort.

Emotionale Worte der Band PUR

Die Bandmitglieder der Band PUR scheinen ein familiäres Verhältnis zu ihrer gesamten Crew zu pflegen, die sie auf ihren Touren begleitet. Umso schwerer wiegt die Nachricht, die sie nun auf ihrem Instagram-Profil verkünden mussten. Die Crew-Mitglieder wären für die Band genauso wichtig wie die Bandmitglieder selbst, nur seien sie eben nicht auf der Bühne sichtbar. Die Nachricht, die dann verkündet wird, wiegt schwer: Crew-Mitglied Uli Müller ist verstorben. Bereits seit den 90er-Jahren sei Müller mit der Band unterwegs gewesen und hätte viele Aufgabenbereiche abgedeckt. Die Band bezeichnet ihn sogar als „PUR-Urgestein“.

An liebevollen Worten über das Crew-Mitglied fehlt es PUR nicht, auch wenn die Zusammenarbeit nicht immer einfach war. Beschrieben wird Müller als guter Gesprächspartner, Teilzeit-Romantiker und Tierfreund, aber auch als Freigeist und Anarchist, der sich oft selbst in Schwierigkeiten brachte. Zutiefst traurig führt die Band fort: „Lieber Uli, wir hätten Dir für Deinen Lebensabend gewünscht, dass Du Deinen inneren Frieden findest, gemütlich irgendwo auf einem Schaukelstuhl mit einem guten Getränk, einem guten Buch sitzen kannst und Zeit für Deine Musik findest. Es sollte nicht sein.“ Das Schicksal kam den Wünschen der Band PUR wohl zuvor.

Auch die Fans der Band PUR trauern um das Mitglied der Band-Familie. Ein Fan kommentiert den emotionalen Beitrag mit den Worten: „Mein herzliches Beileid an all seine Weggefährten, Familie & Freunde. Er wird immer einen Platz in euren Herzen behalten.“ Ein weiterer Follower scheint Müller sogar selbst erlebt zu haben und schreibt: „Oh nein. Ein Crewmitglied, das auch mich viele Jahre begleitet hat. Mein Beileid an die Familie und Freunde. Uli, mach’s gut!“ Die Anteilnahme der Fans bedeutet der Band sicherlich viel.

Die Band beendet ihren emotionalen Post mit den Worten: „Lieber Uli, wir werden Dich und unsere gemeinsame Zeit nie vergessen. Wir hoffen, Du triffst es gut und so wie Du es Dir gewünscht hast – wo auch immer Du jetzt sein magst.“ Die Band wird ihr geschätztes Crew-Mitglied wohl immer im Herzen behalten.