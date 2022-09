PUR: Fans nach Schalke-Konzert sauer – „Ein Alptraum“

Für diejenigen, die schon einmal ein Konzert oder eine Veranstaltung auf Schalke besucht haben, ist es mittlerweile nerviger Alltag. Für die PUR-Fans jedoch, die am Samstag das erste Mal ein Konzert in der Veltins-Arena erleben durften, war es eine unschöne Überraschung.

Wir sprechen natürlich vom Verkehrschaos rund um die Arena. Ein bekanntes Übel. So durften sich die PUR-Fans auf lange Wartezeiten und ebenso lange Staus einstellen. Gut und gerne 40 Minuten konnten da die letzten zwei Kilometer bis zu den Parkplätzen schon mal andauern. So lange forderte nämlich die Schleich-Arie entlang der Kurt-Schumacher-Straße.

PUR-Fans meckern über Verkehrs-Chaos

Und das hatte nicht nur Einfluss auf die Nerven der PUR-Fans, sondern auch auf das Konzert selbst. So waren nämlich beim angedachten Start um 19.45 Uhr noch etliche Plätze leer. Also verschob der Veranstalter den Beginn doch glatt mal um 25 Minuten. Und auch da waren noch lange nicht alle Fans im Stadion. Auch 15 Minuten nach dem ersten Song, strömten noch etliche Konzertkarten-Inhaber Richtung Arena.

Hartmut Engler und PUR lockten am Samstag 68.000 Menschen in die Arena in Gelsenkirchen. Foto: Dominik Göttker

Klar, dass das auch ausführlich bei Facebook diskutiert wurde. Unter dem Konzertbericht von DER WESTEN regten sich etliche Fans über das Verkehrsproblem der Stadt Gelsenkirchen auf.

„Es war ein Riesen-Erlebnis! Das Konzert war sooo sooo gut. Aber die An- und Abreise mit dem Auto war fürchterlich“, macht eine Zuschauerin ihrem Ärger Luft. Und eine andere nimmt es dann mit Galgenhumor. „Anreise eine Katastrophe – hatten wir noch nie. Abreise ebenfalls, aber das kennt man ja. Hab schon gesagt, beim nächsten Mal packen wir Gasgrill und Stühle ein“, schreibt sie bei Facebook. Während ein Dritter meckert: „Da ist nach jeder Veranstaltung Chaos. Manchmal muss ich auch in diese Arena und die An- und Abreise sind jedes Mal ein Grauen.“