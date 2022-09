PUR: Schockmoment auf Schalke – plötzlich geht alles ganz schnell

Es war ein Konzert der Extraklasse. Am Samstagabend trat die Band PUR in der mit 68.000 Menschen ausverkauften Veltins-Arena zu Gelsenkirchen auf. Und die Mannen rund um Frontsänger Hartmut Engler kamen nicht alleine.

Wie bei ihren „PUR & Friends“-Konzerten üblich, hatte sich die Band aus dem Schwabenland Unterstützung organisiert. Ob Max Giesinger, der die Ehre hatte, den Superhit „Abenteuerland“ mit Hartmut Engler zu singen, Rockstar Peter Maffay oder auch Peter Freudenthaler, der Sänger der Band „Fools Garden“, der mit dem PUR-Sänger erst „Indianer“ sang und nach dem Song beinahe noch verunglückte.

PUR auf Schalke: Plötzlich geht alles ganz schnell

Verunglückte? Richtig gelesen, anscheinend so verliebt in den Anblick der 68.000 feiernden Zuschauer, ging plötzlich alles ganz schnell. Der 59-Jährige übersah glatt die Stufe der Bühne, geriet ins Wanken und war nah dran, sich noch den Fuß zu brechen. Zum Glück konnte er sich aber gerade noch fangen und schlimmstes verhindern. Alles gut, rief Hartmut Engler noch schnell hinterher.

Das ist die Band PUR:

Die Band „PUR“ wurde bereits 1975 gegründet

Damals hieß sie noch „Crusade“

Erst seit 1985 nennen sich die Mannen rund um Hartmut Engler „PUR“

Zu ihren größten Hits gehören „Abenteuerland“, „Lena“ oder „Ein graues Haar“

Glück gehabt, eine Verletzung auf der Bühne hätte die ansonsten tadellose Stimmung wohl auch dezent gedrückt. So konnte die Show aber nahtlos weitergehen und PUR noch über eine Stunde weiterspielen. Songs wie „Abenteuerland“, „Ich lieb dich“ und „Hab’ mich wieder mal an dir betrunken“ inklusive.

Hartmut Engler ist der Frontmann der Band PUR. Die Kombo gibt es seit 40 Jahren. Foto: Dominik Göttker

