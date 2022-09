„Fernsehgarten“: Kiwi genervt von Zuschauern – DIESE Ansage sitzt

Den „Fernsehgarten„-Fans steht ein trauriges Wochenende bevor. Zum letzten Mal in diesem Jahr präsentiert ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel die Liveshow am Sonntag (25. September). Allerdings verspricht der „Schlager meets Mallorca“-„Fernsehgarten“ wohl auch noch einmal beste Stimmung. „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel hat ein ernstes Wort mit ihren Gästen gesprochen. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Damit du nichts vom großen „Fernsehgarten„-Finale verpasst, halten wir dich wie jede Woche in unserem Liveticker auf dem Laufenden.

Sonntag, 25. September

12.47 Uhr: Also bei Kiwi ging die rührselige Überraschung immerhin auf, während Nicole singt, vergießt sie ein paar Tränen und zückt das Taschentuch. Andreas scheint das Ganze eher unangenehm zu sein.

12.46 Uhr: Womit hat der arme Mann das denn jetzt verdient? Frank macht seinem Andreas eine große, rührende Liebeserklärung live im „Fernsehgarten – die über drei Ecken die Ansage für Nicoles Klassiker „Ein bisschen Frieden“ wird.

12.43 Uhr: Schnell wurde das mit dem Gespräch Realität: Nicole wird zu einem Paar gebracht, das genau wie die Sängerin am 17. August kirchlich geheiratet hat – extra in Gedenken an sie. Und das, obwohl der Mann des Nicole-Fans, Andreas, eigentlich lieber Metal hört. Das muss Liebe sein.

12.41 Uhr: Promis unter sich. Als Nicole erzählt, dass sie immer noch stehen bleibt, wenn jemand ihren Namen auf der Straße ruft und sich Zeit für ein Foto und ein kleines Gespräch nimmt, sagt Kiwi, dass sie das auch immer versucht. „Aber die Leute sind manchmal eingeschnappt mit mir“, wenn sie dann während dem Fernsehgarten schnell auf eine andere Position muss.

12.36 Uhr: Kiwi kündigt Nicole an und macht direkt ein ehrliches Geständnis: „Ich muss dauernd weinen“, gibt sie zu – das möge man ihr bei der Ankündigung verzeihen. Nicole hatte im Dezember 2020 ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht, verkündete im Sommer 2022 ihre Heilung. Ein Auftritt beim „Fernsehgarten“ fiel dann allerdings wegen Corona aus. Jetzt kann die ESC-Sängerin endlich live singen: „Ich bin zurück.“ Hach!

12.32 Uhr: Ob ein düsteres Artistik-Stück jetzt so zur Stimmung beiträgt, wagen wir einmal zu bezweifeln…Auch das Outfit der Künstlerin spricht Bände, stehen doch auf ihrem T-Shirt Worte wie „SOS“ und „Help“. Naja, wenigstens die Zuschauer können noch fröhlich in die Kamera winken.

12.29 Uhr: Ob Kiwi das Ende der Sendung kaum abwarten kann? Gedanklich scheint sie schon im Feierabend zu sein. Zum zweiten Mal nennt sie den „Fernsehgarten“ jetzt Abendshow. „Das ist die schönste Sonntagabendshow am Mittag, die es gibt“ – der relativ dunkle Himmel trägt wohl zu dem Eindruck bei.

12.26 Uhr: Marina Marx und Karsten Walter singen „Lass‘ die anderen Reden“ und manch einer fühlt sich an die jungen Cindy und Bert erinnert. Schließlich sind die beiden Sänger auch verlobt und zeigen ihre Zuneigung auch auf der Bühne.

12.25 Uhr: „Wer spielt mir mir?“, stellt Kiwi die Frage, vor der alle vielleicht ein bisschen Angst haben. Theresa aus Koblenz ist zum vierten Mal in Mainz dabei, darf nun um ein fünftes Mal spielen – nämlich um Tickets für die erste Show 2023 am 7. Mai.

12.22 Uhr: Kiwi, ein Star zum Anfassen. Von einem Fan lässt sich die Moderatorin zu einem gemeinsamen Selfie überreden, fragt danach: „Was macht ihr eigentlich danach damit?“ Sie selbst würde sich ihre ganzen Fotos, die sie so macht, nicht nochmal anschauen. Der Gast gibt zu, das Selfie auf Instagram zu posten. „Ach dann bin ich auf Social Media, wo ich ja eigentlich gar nicht“, kommentiert die Moderatorin nicht ganz so begeistert – lässt den Zuschauer aber trotzdem gewähren.

12.19 Uhr: Ben Zucker darf jetzt singen, „Was ich will, bist du“, ein Mix aus etwas Neuem und Teilen von „Ohne dich“ von der Münchener Freiheit. Funktioniert tatsächlich ganz gut.

12.16 Uhr: Erfolgreich hat die Drag-Queen wie gewettet mehrere Ballons mit High Heels abgeworfen. Dafür gibt’s fünf Minuten ZDF-Rum, Chapeau!

12.14 Uhr: Vielleicht hebt ja ein Kompliment Kiwis Stimmung, zumindest möchte sie eins von Sina Valentina abgreifen und fragte diese nach ihrer Meinung zu ihrem Outfit. „Du bist von oben bis unten heute einfach nur heiß“, erklärt diese brav. „Es ist entweder die Chefsekretärin die zum Pferderennen geht – oder Escortgirl“, beschreibt Kiwi ihren Look selbst. „Eine Mischung aus beidem, aber auf jeden Fall sexy“, spielt Sina Valentina das Spiel mit – und darf dann endlich das machen, wofür sie da ist.

12.10 Uhr: „Der Fernsehgarten ist offen, ist bunt“, sagt Kiwi nach dem Auftritt von Guildo Horn und begrüßt Travestiekünstlerin Sina Valentina. Gut, dass Kiwi nochmal nachfragt, was die Drag-Queen eigentlich beruflich macht – nämlich seit 12 Jahren die oben genannte Kunst.

12.08 Uhr: Und auch Guildo scheint ein wenig neben der Spur zu sein, nimmt es mit dem Playback nicht ganz so genau und singt noch, als er das Mikro weg nimmt oder singt anders als das Abgespielte. Aber Guildo, wir haben dich trotzdem lieb.

12.06 Uhr: Kiwi scheint heute tatsächlich etwas auf der Seele zu liegen, gibt sie doch zu, nicht ganz so fröhlich wie sonst zu sein. „Jetzt genießen wir erstmal den Fernsehgarten und ich verspreche Ihnen, spätestens um 14.15 Uhr – Grinsekatze“, zeigt sie mit den Moderationskarten auf sich selbst. Jetzt darf erstmal Guildo Horn auftreten, der wird’s schon richten.

Allerdings schleicht sich hier ein kurioser Versprecher ein, oder haben sich doch die Zuschauer vor dem Fernseher und wir alle verhört? Da hat Kiwi den Guildo doch glatt als Dildo angekündigt.

12.04 Uhr: Ups, kippt da schon die Stimmung? Nachdem Andrea Kiewel die Gäste vor Ort (unter anderem Tim Toupet, Mickie Krause, Semino Rossi) vorgestellt hat, steht das Publikum immer noch. „Jetzt nehmen Sie doch endlich mal Platz“, fordert Kiwi leicht genervt. „Jetzt bringen wir hier erstmal ein bisschen Ruhe rein.“

12.02 Uhr: Standing Ovations und anhaltender Applaus für Kiwi, die die Situation wohl auf den Punkt bringt: „Das ist viel mehr als ‚Fernsehgarten‘, das ist ein Erlebnis.“ Ob der Moderatorin der Abschied von ihrer Show auch schwer fällt? Einem Fan auf Twitter fällt jedenfalls auf: „Kiwi sieht sehr traurig aus.“

12.00 Uhr: Der „Schlager meets Mallorca“-„Fernsehgarten“ bringt noch einmal den Sommer zurück – während Kiwi einen roten Mantel trägt, heizen Samba-Tänzerinnen in kurzen Kleidern den Gästen vor Ort ordentlich ein.

8.45 Uhr: Der letzte „Fernsehgarten“ in diesem Jahr dürfte sowohl für Zuschauer, als auch für die Verantwortlichen um Moderatorin Andrea Kiewel in einer Überraschung münden. So muss ein Versprechen aus einer vorherigen Ausgabe in dieser Saison eingelöst werden: Bereits bei der „Mallorca vs. Oktoberfest“-Sendung Ende Juli konnten sich die Ballermann-Stars um Mia Julia und Lorenz Büffel gegen die Oktoberfest-Kontrahenten durchsetzen und 30 Minuten Sendezeit erspielen – die werden wohl heute fällig sein!

Samstag, 24. September

9 Uhr: Morgen ist es schon so weit. Der ZDF-„Fernsehgarten“ beendet seine diesjährige Saison. Nach der Sendung am Sonntag heißt es wieder einmal: Warten. Voraussichtlich erst im Mai wird das TV-Format wieder im Programm zu sehen sein.

Doch warum jetzt schon Trübsal blasen? Schließlich endet die Saison auch dieses Mal wieder mit einem Knall. Wie heißt es so schön: Das Beste kommt zum Schluss. Und das kann beim „Fernsehgarten“ nur eines bedeuten. Die große „Schlagerparty“ ist zurück!

Mit dabei sind Gäste wie Mickie Krause, die Höhner, Ben Zucker, Lorenz Büffel, Tim Toupet, Guildo Horn, Norman Lange, Eric Philippi und Semino Rossi. Bei dieser Ankündigung vergessen die Fans für einen Moment, dass es sich dabei um die letzte Sendung für dieses Jahr handelt.

„Finale! Und was für eins. Noch einmal abfeiern bitte vor dem ‚Winterschlaf'“, freut sich ein Zuschauer bei Facebook. Ein anderer kommentiert aufgeregt: „Wir freuen uns schon so krass!“

Doch es gibt noch einen kleinen Lichtblick für die Fans: Am 2., 9. und 16. Oktober geht der „Fernsehgarten“ on tour und findet ausnahmsweise nicht auf dem Mainzer Lerchenberg, sondern auf dem Petersberg in Erfurt statt. Tickets für die Veranstaltungen können auf der ZDF-Website erworben werden.