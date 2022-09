Cathy Hummels: Schock-Erlebnis im Flieger! „Schlimmster Albtraum“

Schlimme Stunden für Cathy Hummels! Als die Moderatorin am Samstagabend (24. September) in einem Flugzeug nach München saß, passierte es: Die Maschine musste wegen eines Feuers notlanden. Cathy Hummels zeigte sich bei Instagram fertig mit den Nerven.

Cathy Hummels unter Schock: „Ich hab sowas noch nie erlebt“

In ihrer Instagram-Story teilt Cathy Hummels die schockierenden Momente mit ihren Followern. „Ich hab sowas noch nie erlebt“, sagt sie hörbar schockiert in einem kurzen Clip.

Während die Ex-Frau von Mats Hummels noch im Flugzeug warten muss, macht sie sich offenbar große Gedanken: „Leute, ich sag’s euch, was will mir das Schicksal sagen? Erst der Überfall in Thailand, jetzt das.“

Cathy Hummels erlebte eine Flugzeug-Notlandung. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Anschließend filmt Cathy Hummels Feuerwehrleute, die im Flugzeug checken, ob es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Die Lage ist offenbar angespannt, die Passagiere bedrückt. „Alle wollen einfach heim“, so Cathy.

Cathy Hummels: „Es war ein krasser Vorfall“

Später hat es die Mutter des kleinen Ludwig offenbar aus dem Flieger heraus geschafft, sitzt mit mehreren Menschen in einem Auto nach München. „Es hat einfach nur gebrannt, es hat gestunken, wir mussten uns bücken“, erzählt eine Mitfahrerin in Cathys Instagram-Story. Angeblich hat eine Turbine des Flugzeugs Feuer gefangen.

Auch einige Stunden nach dem Schock-Vorfall hat Cathy Hummels noch daran zu knabbern, meldete sich erneut mit einer längeren Nachricht bei ihren Fans. „Es war ein krasser Vorfall. Surreal. Wie in einem Film. Mein schlimmster Albtraum… aber: Wir haben alle überlebt. Ich bin zwar geschockt und ungläubig, aber wie nach dem Überfall in Thailand habe ich die Worte meiner Therapeutin im Kopf: ‚Cathy, sei dankbar, dass du noch da bist und heil bist.'“

Und das sei sie: „Ich bin gesund und noch ‚da‘. Kann meinen Sohn in die Arm schließen…Jeder Tag des Lebens ist ein Geschenk. Nehmt dieses an. Es ist kostbar. Man hat nur eins“, appelliert sie an ihre Follower.