PUR spielen Samstag auf Schalke – kurz davor läuft ER der Band über den Weg

Sie gehören zu den größten Stars im deutschen Musik-Zirkus: Die Band „PUR“. Am Samstagabend spielt die Kult-Band rund um Frontsänger Hartmut Engler zusammen mit Stars wie Peter Maffay und Max Giesinger ihr großes „PUR and Friends“-Konzert auf Schalke.

Klar, dass die Band da schon ein wenig früher in der Ruhrgebietsstadt angekommen ist, schließlich stehen bei einer Show dieser Größenordnung noch massig Proben auf dem Programm. Ein wenig Zeit zur Erkundung der Umgebung gibt es aber trotzdem.

„PUR“ spielt am Samstag auf Schalke

Und so kam es, dass die „PUR“-Bandmitglieder Cherry Gehring und Frank Dapper auf Schalke-Stürmer Simon Terodde trafen. Wer nun wen um ein Foto gebeten hat, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass die drei richtig Spaß hatten.

„Genauso wie Simon Terodde Musikfan ist, sind wir Sport- und Fußballfans. Sport und Musik gehören einfach zusammen. Beim Spaziergang um die Veltins-Arena trafen wir Simon auf einen sehr netten Talk. Danke Simon und bis Samstag bei PUR and Friends“, schreibt die Band auf Instagram und schickt gleich noch ein Foto hinterher.

Das sind „PUR“:

Die Band „PUR“ wurde bereits 1975 gegründet

Damals hieß sie noch „Crusade“

Erst seit 1985 nennen sich die Mannen rund um Hartmut Engler „PUR“

Zu ihren größten Hits gehören „Abenteuerland“, „Lena“ oder „Ein graues Haar“

Konzert startet schon um 19.45 Uhr

Na, dann wissen wir ja schon mal, wo wir die Schalker Profis am Samstagabend antreffen können. Los geht es übrigens bereits um 19.45 Uhr in der Arena auf Schalke. Es bietet sich also an, frühzeitig nach Gelsenkirchen zu reisen. Wer weiß, welchen S04-Star man rund um das Konzert noch antreffen kann.

