„Let’s Dance“: Mit IHNEN würde Christian Polanc nur ungern tanzen – „Grenzwertig“

Am Freitagabend (17. Februar) geht die beliebte RTL-Show „Let’s Dance“ in die nächste Runde. In der ersten Sendung der neuen Staffel lernen sich die Profitänzer und die Kandidaten 2023 aber erstmal kennen und es wird entschieden, wer mit wem in der Sendung tanzen wird.

Dabei hat der ein oder andere „Let’s Dance„-Profi mit Sicherheit Wunsch-Kandidaten. Die Gründe können dabei verschieden sein: Mal herrscht eine beidseitige Sympathie oder die Profis wittern schlummerndes Potenzial bei den angehenden Tänzern. Doch wie jetzt klar wird, kann auch genau das Gegenteil im Vorfeld eintreten.

„Let’s Dance“-Profi Christian Polanc mit klarer Ansage

Das beweist der langjährige „Let’s Dance“-Tänzer Christian Polanc jetzt. Denn er sortiert im Vorfeld schon aus! Wie er auf Instagram klar macht, gibt es zwei Kandidatinnen, mit denen er eher ungern das Tanzbein schwingen möchte. Neben YouTuberin Sally Özcan steht auch Anna Ermakova auf seiner schwarzen Liste. Die Tochter von Boris Becker bringt ihm nach nicht die körperlichen Voraussetzungen mit.

Denn der 44-Jährige hat ganz bestimmte Vorstellungen, wie seine Tanzpartnerin aussehen sollte. Zumindest, was die Körpergröße angeht. Christian gehört nämlich zu „der kleinen Fraktion“, wie er selbst sagt. Mit ihren 1,79 Metern ist Anna Ermakova demnach eine Nummer zu groß für den Ingolstädter.

Ebenso Sally Özcan. „Sally ist schon grenzwertig“, erklärt Polanc bezüglich der Größe der YouTuberin offen.

„Let’s Dance“-Profi Christian Polanc mit Joker?

In den vergangenen Staffeln war der Profi immer ganz zufrieden mit den Tanzpartnerinnen an seiner Seite. So schwebte er schon mit Laura Müller oder auch RTL-Moderatorin Lola Weippert über das Parkett im Kölner Studio. Doch mit wem darf er dieses Jahr um den Pokal tanzen?

Eventuell wird ihm jedoch ein besonderes Privileg zuteil. Denn im letzten Jahr gewann Christian Polanc gemeinsam mit Renata Lusin die berühmtberüchtigte „Profi-Challenge“. Einer der Gewinner durfte sich dann in der Vergangenheit seinen Promi aussuchen. Da Renata aber schwanger ist und nicht teilnimmt, könnte das bedeuten, dass der 44-Jährige alleine entscheiden kann.

