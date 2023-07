Thomas Gottschalk ist ein fleißiger Typ. Auch im Alter von mittlerweile bereits 73 Jahren scheint der Mann mit der markanten blonden Mähne noch nicht an die Rente zu denken. Thomas Gottschalk ist – zusammen mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch – regelmäßig bei RTL in der Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ zu sehen. Er moderiert weiterhin den ZDF-Klassiker „Wetten, dass..?“ und auch Bücher hat der Tausendsassa bereits verfasst.

Gleich zwei an der Zahl veröffentlichte der gebürtige Bamberger in den vergangenen acht Jahren. „Herbstblond“ und „Herbstbunt“ heißen die beiden Autobiografien, die Thomas Gottschalk bislang in den Buchhandlungen platzieren konnte. Und ausgerechnete erstere ist nun der Grund, warum der ZDF-Moderator eine Nachricht von Amazon bekam. Und die war so skurril, dass der Showmaster sie direkt in seiner Instagram-Story teilte.

Thomas Gottschalk bekommt Buchtipp von Amazon

Doch was war geschehen? Gottschalk hatte eine Empfehlung von Amazon bekommen. „Guten Tag Thomas Gottschalk, wir haben etwas gefunden, das dir gefallen könnte“, heißt es da. Doch was könnte Thomas Gottschalk denn gefallen? Richtig, seine Biografie „Herbstblond“.

Nun gut, wir hoffen einmal, dass diese dem Moderator gefällt, er hat sie schließlich selbst verfasst. Ob er sie jedoch für den Schnäppchenpreis von 10,83 US-Dollar (knapp 9,90 Euro) kaufen wird, verriet er in seiner Instagramstory leider nicht. Ein Schnäppchen würde er aber auf jeden Fall machen. Kostet das Taschenbuch in der deutschen Version von Amazon doch elf Euro.

Wer Thomas Gottschalk bald mal wieder live und in Farbe sehen möchte, sollte sich dagegen den 25. November 2023 frei halten. Dann moderiert der 73-Jährige nämlich eine neue Ausgabe der ZDF-Show „Wetten, dass..?“. Gedreht wird in der Messe Offenburg. Die Bewerbungsphase zur Auslosung der Tickets startet allerdings erst im Herbst 2023.