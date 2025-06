ZDF-Serie „Pippi Langstrumpf“ bleibt unvergessen – unglaublich, was die Stars heute machen!

Seit Jahrzehnten begeistert die schwedische Kultserie „Pippi Langstrumpf“ im ZDF große und kleine TV-Zuschauer. Ganze Generationen sind mit der frechen, mutigen und kreativen Pippi mit den roten Zöpfen groß geworden.

Schon seit den 1970er-Jahren laufen die Abenteuer der Kultfigur regelmäßig im deutschen Fernsehen. Die Bücher von der schwedischen Autorin Astrid Lindgren wurden unzählige Male verfilmt, doch vor allem die Fernsehserie aus den späten 1960er-Jahren hat wahren Kultstatus erreicht.

Doch was wurde eigentlich aus den Stars von „Pippi Langstrumpf“? Bei der Recherche kamen einige verblüffende Details ans Licht, die so manchen ZDF-Zuschauer überraschen dürften.

„Pippi Langstrumpf“: SIE eroberte zahlreiche Kinderherzen

Unvergessen und berühmt berüchtigt: Inger Nilsson (66) wurde mit nur acht Jahren zur Fernsehikone. Nach ihrem Erfolg als „Pippi Langstrumpf“ versuchte sie sich in anderen Schauspielrollen.

Doch den Schatten von Pippi wurde sie nie ganz los. Heute lebt sie in Schweden, arbeitet weiterhin als Schauspielerin und war unter anderem in der bekannten Krimiserie „Der Kommissar und das Meer“ zu sehen.

So sieht Pippi Langstrumpf-Schauspielerin Inger Nilsson heute aus. Foto: IMAGO/SKATA

„Pippi Langstrumpf“: Überraschende Werdegänge

Oft an Pippi Langstrumpfs Seite waren ihre engen Freunde, die Geschwister Tommy und Annika. Gemeinsam erlebten sie viele spannende Abenteuer. Pär Sundberg, der Tommy-Darsteller, ist heute nicht mehr als Schauspieler tätig.

Er zog sich nach den Dreharbeiten aus der Schauspielerei zurück und absolvierte eine kaufmännische Ausbildung. Heute ist der 67-Jährige in Malmö als Manager einer Marketingfirma tätig und lebt zeitweise in seinem Zweitwohnsitz in Alicante.

Maria Persson verschlug es nach Mallorca

Und auch Annika-Darstellerin Maria Persson (66) schlug einen anderen Weg ein. Sie machte eine Ausbildung zur Krankenschwester. Der Liebe wegen zog es sie danach auf die sonnige Baleareninsel Mallorca. Nach der Trennung lernte sie ihren späteren Ehemann kennen, mit dem sie ihren Sohn Oscar bekam

Gemeinsam eröffnete das Ehepaar eine Bar in Palma, die nach der Trennung verkauft werden musste. Laut Medienberichten arbeitete Maria Persson zuletzt als Altenpflegerin und lebt heute mit geringeren finanziellen Mitteln auf Mallorca in einer Zweizimmerwohnung mit Sohn Oscar und dessen Freundin.

Seit 2012 hat sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Durch eine Kniearthrose wurde sie arbeitsunfähig, unterzog sich mehreren chirurgischen Eingriffen und lebt seitdem vom Krankengeld.

Annika-Darstellerin Maria Persson blickt auf ihre Kindheitserinnerungen zurück. Foto: IMAGO/SKATA

Was ist über Beppe Wolgers (Pippis Vater) bekannt?

Seltener ist Pippi Langstrumpfs Vater Efraim in der Serie aktiv dabei. Oftmals taucht er nur in Pippis Erzählungen auf. So schippert er als Kapitän der „Hoppetosse“ und gefürchteter „Schrecken aller Meere“ über die Gewässer.

Darsteller Beppe Wolgers blieb der Schauspielerei treu und arbeitete außerdem als Synchronsprecher, Komponist, Autor, Dichter, Übersetzer und Entertainer. Im Jahr 1986 verstarb er im Alter von 57 Jahren an den Folgen eines blutenden Magengeschwürs.

Schlussendlich wird der Glanz der Kultserie „Pippi Langstrumpf“ wohl nie verblassen. Auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dürften die bekannten Schauspieler und die Episoden noch viele Kinderaugen beim ZDF zum Leuchten bringen.